Прямой эфир

Отдать голос за депутата и отведать масленичных блинов: как голосовала Беларусь. Репортаж СТВ

18 февраля 2018 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь в шаге от финала этой избирательной кампании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.     

Отдать голос за депутата и отведать масленичных блинов: как голосовала Беларусь. Репортаж СТВ -1

На часах 19:32. И менее получаса остается до закрытия участков для голосования по всей стране. Сегодня нам предстоит выбрать около 18 тысяч депутатов местных советов. Это самый нижний уровень законодательной ветви власти, но от этого не менее важный. 

Отдать голос за депутата и отведать масленичных блинов: как голосовала Беларусь. Репортаж СТВ -4

По всей стране сегодня работают почти 6 тысяч избирательных участков причем в лучших традициях гостеприимства. А потому миллионы белорусов сегодня отправились не только отдать свой голос за будущего депутата, но и отведать ароматных масленичных блинов.  

Отдать голос за депутата и отведать масленичных блинов: как голосовала Беларусь. Репортаж СТВ -7

Семен Подофедов, ветеран Великой Отечественной войны:
С удовольствием отдаю свой голос за депутата в местные Советы. Надеюсь, как и другие избиратели, на то, что они будут добросовестно на благо белорусского народа.

Как голосовала страна – подробности в видеоматериале   

# общество # Фотофакт # Бенджамин Беннет # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
Жгут Масленицу и просят прощения у близких. В Беларуси готовятся к Великому посту
18 февраля 2018 14:29

Жгут Масленицу и просят прощения у близких. В Беларуси готовятся к Великому посту

19 февраля на дорогах Беларуси сохранится гололедица
18 февраля 2018 14:04

19 февраля на дорогах Беларуси сохранится гололедица

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске
18 февраля 2018 13:54

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске