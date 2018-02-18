Отдать голос за депутата и отведать масленичных блинов: как голосовала Беларусь. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Беларусь в шаге от финала этой избирательной кампании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На часах 19:32. И менее получаса остается до закрытия участков для голосования по всей стране. Сегодня нам предстоит выбрать около 18 тысяч депутатов местных советов. Это самый нижний уровень законодательной ветви власти, но от этого не менее важный.

По всей стране сегодня работают почти 6 тысяч избирательных участков причем в лучших традициях гостеприимства. А потому м иллионы белорусов сегодня отправились не только отдать свой голос за будущего депутата, но и отведать ароматных масленичных блинов.

Сем е н Подоф е дов, ветеран Великой Отечественной войны:

С удовольствием отдаю свой голос за депутата в местные Советы. Надеюсь, как и другие избиратели, на то, что они будут добросовестно на благо белорусского народа.