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Жгут Масленицу и просят прощения у близких. В Беларуси готовятся к Великому посту

18 февраля 2018 14:29
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Новости Беларуси. 18 февраля на избирательных участках организована обширная культурная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее дополняют масленичные гулянья. Они проходят по всей стране.  

Жгут Масленицу и просят прощения у близких. В Беларуси готовятся к Великому посту-1

Обычай веселиться, кататься на санках и печь блины появился еще в древние времена. Сожгут на костре сегодня и символ уходящей зимы – это традиция последнего дня масленичной недели. Его называют еще Прощеным воскресеньем. По традиции, нужно примириться со всеми знакомыми, попросив прощения за нанесенные обиды. Это должно стать последней подготовкой к самому долгому – Великому посту, который начнется 19 февраля.  

# общество # Масленица # Фотофакт

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