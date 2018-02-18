Жгут Масленицу и просят прощения у близких. В Беларуси готовятся к Великому посту

Новости Беларуси. 18 февраля на избирательных участках организована обширная культурная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее дополняют масленичные гулянья. Они проходят по всей стране.
Новости Беларуси. 18 февраля на избирательных участках организована обширная культурная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее дополняют масленичные гулянья. Они проходят по всей стране.
Обычай веселиться, кататься на санках и печь блины появился еще в древние времена. Сожгут на костре сегодня и символ уходящей зимы – это традиция последнего дня масленичной недели. Его называют еще Прощеным воскресеньем. По традиции, нужно примириться со всеми знакомыми, попросив прощения за нанесенные обиды. Это должно стать последней подготовкой к самому долгому – Великому посту, который начнется 19 февраля.