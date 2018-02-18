Жгут Масленицу и просят прощения у близких. В Беларуси готовятся к Великому посту

Обычай веселиться, кататься на санках и печь блины появился еще в древние времена. Сожгут на костре сегодня и символ уходящей зимы – это традиция последнего дня масленичной недели. Его называют еще Прощеным воскресеньем. По традиции, нужно примириться со всеми знакомыми, попросив прощения за нанесенные обиды. Это должно стать последней подготовкой к самому долгому – Великому посту, который начнется 19 февраля.