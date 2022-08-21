«Возник риск утечки». Как белорусские спасатели защитили сербов от химического заражения
Новости Беларуси. Наши спасатели вот уже более 20 лет помогают коллегам из других стран. Белорусы работали на тушении лесных пожаров не только в Турции, но и в Греции, России, Латвии, Грузии. Помогали справляться с последствиями наводнения в Сербии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть в Беларуси живут настоящие супергерои.
Вы в этом сможете убедиться сами. Наш Глеб Прокофьев познакомился с ними лично. Это спасатели из уникального отряда «Зубр». Для них буквально нет ничего невозможного. А в мире всего 35 таких супербригад.
Сербия, 2014 год. Разъяренная стихия сметала все на своем пути: размывала дороги, уносила мосты, дома буквально смывало водой вместе со всем имуществом. Немедленно потребовалась эвакуация тысяч людей. Тогда руку помощи протянули белорусские спасатели. Бойцы республиканского отряда спецназначения «Зубр» помогали защищать от наводнения сербский город Шабац и фабрику, на которой хранились опасные химические материалы.
Николай Романенко, заместитель начальника республиканского отряда специального назначения «Зубр»:
В сербском городе произошло наводнение, в результате чего возник риск утечки опасных веществ с химического завода в реку. Работниками нашего отряда осуществлялось исследование воды на наличие опасных веществ.
Помимо спасательной операции, работники МЧС грузовым самолетом Ил-76 в Белград доставили и передали электрогенераторы, мотопомпы, палатки, одеяла и продукты питания. Всего отрядом «Зубр» проведено почти три десятка крупных международных гуманитарных операций. География обширна – Китай, Южная Осетия, Венесуэла, Сирия, Вьетнам, Мозамбик и не только.
Максим Назарчук, главный специалист сектора международного сотрудничества республиканского отряда специального назначения «Зубр»:
Из последних – мы доставляли гуманитарную помощь в Украину. В отряде полностью формировался гуманитарный груз. То есть из различных учреждений Республики Беларусь собирался и формировался в отряде весь груз, прибывали материальные ценности. В отряде их аккумулировали, пересчитывали, готовили транспортные документы, оформляли, грузили на наш транспорт и в составе колонны доставляли непосредственно нуждающемуся населению.
Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями, читайте здесь.