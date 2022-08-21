«Возник риск утечки». Как белорусские спасатели защитили сербов от химического заражения

Новости Беларуси. Наши спасатели вот уже более 20 лет помогают коллегам из других стран. Белорусы работали на тушении лесных пожаров не только в Турции, но и в Греции, России, Латвии, Грузии. Помогали справляться с последствиями наводнения в Сербии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть в Беларуси живут настоящие супергерои.

Вы в этом сможете убедиться сами. Наш Глеб Прокофьев познакомился с ними лично. Это спасатели из уникального отряда «Зубр». Для них буквально нет ничего невозможного. А в мире всего 35 таких супербригад.