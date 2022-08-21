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В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?

21 августа 2022 17:37
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Новости Беларуси. Наши спасатели вот уже более 20 лет помогают коллегам из других стран. Белорусы работали на тушении лесных пожаров не только в Турции, но и в Греции, России, Латвии, Грузии. Помогали справляться с последствиями наводнения в Сербии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Особая гордость специального отряда – люди. Здесь служат спасатели со способностями супергероев. В команде профессионалов – химики, водолазы, кинологи и альпинисты.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-3

Но чтобы стать одним из них, нужно обладать хорошей физической формой и пройти целый ряд вступительных испытаний. А это практика в течение 10 суток, зачет по службе, трехмесячные курсы в учебном центре. Пройдя все эти экзамены, спасатель готов выполнить любые задачи, в том числе связанные с риском для жизни. Однако учеба бойцов отряда не прекращается.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-5

Сергей Новичук, оперативный дежурный центра оперативного управления республиканского отряда специального назначения «Зубр»:
Подготовка ведется ежедневно после заступления на дежурные сутки, с 9 утра начинаются занятия. Они как практические, так и теоретические. В отряде сконцентрировано большое количество центров и служб. Они имеют узкую направленность. Некоторые даже единственные в республике, порой уникальные.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-7

Николай Романенко, заместитель начальника республиканского отряда специального назначения «Зубр»:
В данный центр люди приходят со своим профильным образованием, где мы им помогаем развиться в данном направлении и приобрести более совершенствованные навыки для получения и выполнения специфических задач.

Задачи отряда «Зубр» различные и многогранные. Спецназ МЧС состоит из девяти центров специализированных служб. Самый крупный – Центр поисково-спасательных работ, среди задач которого тушение пожаров в высотках, ликвидация автокатастроф, а также поиск людей. В тандеме с ними работает кинологическая служба. Собаки-спасатели найдут человека где угодно, будь это лесные заросли или завалы разрушенного здания.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-9

Глеб Прокофьев:
Приоритетное внимание уделяется подготовке бойцов отряда «Зубр». И здесь есть особенность: помимо привычных занятий спасателей, проводится обучение английскому языку.

Именно языковой барьер был одной из причин малоэффективной работы в международных спасательных операциях. Под эгидой ООН в 91-м создана Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения. Всемирная сеть объединила более 90 стран и организаций. А позже ввели аттестацию поисково-спасательных отрядов, которую в 2013-м прошли и белорусы.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-11

Максим Назарчук, главный специалист сектора международного сотрудничества республиканского отряда специального назначения «Зубр»:
Это аттестация Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению. Всего в мире сегодня насчитывается 35 отрядов такого класса, как мы. Мы аттестованы как отряд тяжелого класса. И суммарно в мире 159 аттестованных отрядов.

Аттестация проходит в формате учений. В условиях, максимально приближенных к реальным, имитируется международная операция по проведению поисково-спасательных работ.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-13

Максим Назарчук:
На эти учения прибывает международная комиссия. На нашей аттестации она состояла из порядка 10 экспертов из различных стран мира, которые оценивают отряд по чек-листу примерно из 180 пунктов. И несоответствие какому-то из этих пунктов является причиной для непрохождения аттестации.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-15

Николай Романенко:
Мы входим в корпус сил СНГ и сил оперативного реагирования ОДКБ. Мы постоянно принимаем участие в учениях, которые проводятся за пределами Республики Беларусь.

В нашей стране ему нет аналогов. Чем занимается спецназ МЧС и какие задачи стоят перед спасателями?-17

Подразделения отряда продолжают укреплять традиции международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций. В нашей стране отряду «Зубр» нет аналогов. Это передовое подразделение МЧС. Здесь отборные спасатели-профессионалы. Им подвластны любые стихии: ликвидация последствий землетрясений и наводнений, радиационных аварий и обрушения зданий природного или техногенного характера. Они способны устранить самые сложные чрезвычайные ситуации, порой в условиях повышенного риска.

«Возник риск утечки». Как белорусские спасатели защитили сербов от химического заражения, читайте здесь.

# МЧС Беларуси # Глеб Прокофьев # Сергей Новичук

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