«Возьмём в проработку». Сергей Сивец пообещал разобраться с вопросами деятельности ЖСПК

Новости Беларуси. Работа с гражданами не прекращается ни на один день, причем ведется она в разных регионах страны одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пересмотреть работу ЖСПК. С предложением пересмотреть работу ЖСПК 21 апреля обратились жители Минска к председателю Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергею Сивцу.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Эта тема достаточно актуальная и связана с реализацией жилищных правоотношений граждан в тех случаях, когда товарищество собственников, правление, председатель правления товарищества собственников либо ЖСПК недобросовестно либо неправомерно используют свое должностное положение в ущерб жилищным, имущественным правам граждан, проживающих в тех или иных помещениях. С таким вопросом, даже с инициативным предложением, обратились жильцы одного из ЖСПК. Мы сейчас возьмем в проработку эти вопросы и совместно с уполномоченными государственными органами будем смотреть на предмет совершенствования законодательства.