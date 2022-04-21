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«Возьмём в проработку». Сергей Сивец пообещал разобраться с вопросами деятельности ЖСПК

21 апреля 2022 16:36
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Новости Беларуси. Работа с гражданами не прекращается ни на один день, причем ведется она в разных регионах страны одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пересмотреть работу ЖСПК. С предложением пересмотреть работу ЖСПК 21 апреля обратились жители Минска к председателю Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергею Сивцу.  

«Возьмём в проработку». Сергей Сивец пообещал разобраться с вопросами деятельности ЖСПК-1

В центре внимания – жилищные правоотношения. Сразу три заявителя обратились с этим вопросом. Все проблемы взяты на контроль.  

«Возьмём в проработку». Сергей Сивец пообещал разобраться с вопросами деятельности ЖСПК-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Эта тема достаточно актуальная и связана с реализацией жилищных правоотношений граждан в тех случаях, когда товарищество собственников, правление, председатель правления товарищества собственников либо ЖСПК недобросовестно либо неправомерно используют свое должностное положение в ущерб жилищным, имущественным правам граждан, проживающих в тех или иных помещениях. С таким вопросом, даже с инициативным предложением, обратились жильцы одного из ЖСПК. Мы сейчас возьмем в проработку эти вопросы и совместно с уполномоченными государственными органами будем смотреть на предмет совершенствования законодательства.  

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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