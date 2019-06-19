Возможность сохранить семью: в Беларуси супругам при разводе предложат встречу с медиатором
Новости Беларуси. Разводов меньше. Способ сохранить семейные отношения нашли парламентарии. Перед тем, как принять решение разойтись, супругам предложат встречу с медиатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалист попытается найти пути примирения и сгладить конфликт, сохранив тем самым семью. За такое нововведение депутаты проголосовали в первом чтении.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Судья либо работник ЗАГСа предлагают супругам провести информационную встречу с медиатором. Мы предполагаем, что это будет дополнительная возможность сохранения института брака. К сожалению, в последние годы достаточно часто браки у нас расторгаются.
Принцип добровольности медиации при этом ни в коем разе не нарушается, поскольку не будет обязательного порядка обращения к медиатору. Речь идет лишь об информировании супругов о том, что такая процедура может быть ими использована.
К сожалению, после развода растет число случаев похищения детей родителями-иностранцами. Прецеденты связаны с такими странами, как Турция, Германия, Италия, Канада, Нидерланды.
19 июня в первом чтении принят законопроект, который уточняет действия судов при рассмотрении заявлений о возвращении детей. К примеру, в принятии решения, с кем из родителей останется ребенок, должны учитывать среду, в которой воспитывался малыш, в том числе языковую.