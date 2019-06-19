Прямой эфир

Бесплатную детскую комнату открыли на железнодорожном вокзале Минска

19 июня 2019 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комнату матери и ребёнка открыли на железнодорожном вокзале Минска, рассказали в программе «Большой город». Для пассажиров с билетами на поезд она предоставляется бесплатно. Все детские зоны выполнены из мягкого материала.

Бесплатную детскую комнату открыли на железнодорожном вокзале Минска-1

Помимо большой игровой площадки, здесь есть также комнаты для грудного вскармливания и пеленания.

Бесплатную детскую комнату открыли на железнодорожном вокзале Минска-4

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Пробные поезда по новым станциям метро в Минске пустят в январе 2020 года
19 июня 2019 11:13

Пробные поезда по новым станциям метро в Минске пустят в январе 2020 года

Танцующие экскаваторы, птичьи предсказания и английский Петрушка. Все фишки фестиваля Великобритании в Минске в 1 материале
19 июня 2019 10:44

Танцующие экскаваторы, птичьи предсказания и английский Петрушка. Все фишки фестиваля Великобритании в Минске в 1 материале

Новые детские площадки в Беларуси: в виде Кремля и средневекового замка, со скалодромом и выдержат сумоиста
19 июня 2019 07:36

Новые детские площадки в Беларуси: в виде Кремля и средневекового замка, со скалодромом и выдержат сумоиста