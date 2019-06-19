Бесплатную детскую комнату открыли на железнодорожном вокзале Минска

Комнату матери и ребёнка открыли на железнодорожном вокзале Минска, рассказали в программе «Большой город». Для пассажиров с билетами на поезд она предоставляется бесплатно. Все детские зоны выполнены из мягкого материала.
Комнату матери и ребёнка открыли на железнодорожном вокзале Минска, рассказали в программе «Большой город». Для пассажиров с билетами на поезд она предоставляется бесплатно. Все детские зоны выполнены из мягкого материала.
Помимо большой игровой площадки, здесь есть также комнаты для грудного вскармливания и пеленания.