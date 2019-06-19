Могилёвский медколледж открывает новый корпус и увеличивает набор абитуриентов

Новости Беларуси. Новоселье для будущих медиков. Могилевский медколледж открывает новый корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его строительство началось 35 лет назад, но затем прекратилось. Из-за нехватки помещений под лаборатории будущие врачи должны были заниматься допоздна или же приходить на практические занятие в выходные дни. Педагоги и студенты обратились со своей проблемой к губернатору. Городские власти нашли выход из положения. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит.

Анна Кулешова, методист Могилевского медицинского колледжа:

Здесь у нас будут учебные лаборатории. Тут мы планируем сделать спортивный зал и оснастить его современным оборудованием. А здесь у нас будут аудитории для работы отделений по повышению квалификации и переподготовке кадров.

На новые площади – планы большие. Долгожданный четвертый корпус в Могилевском медколледже готовится к открытию. 35 лет прошло с тех пор, как начали, но быстро остановили его строительство. Все эти годы из-за нехватки помещений студенты не могли полноценно осваивать азы профессии. По этой же причине не росло и число абитуриентов, хотя область остро нуждалась в медиках.

Ирина Недобоева, СТВ:

Сейчас в четвертом корпусе Могилевского медколледжа еще совсем пусто. Но уже 1 сентября здесь будут учиться будущие медсестры и фармацевты. К слову, набор абитуриентов уже увеличили на две сотни человек.

Александр Жилин, начальник Могилевского областного управления здравоохранения:

Мы просчитали: с перспективой на 3-4 года вперед, поэтому этот набор, который мы уже с этого года в полтора раза увеличиваем, они действительно будут востребованы на рынке труда как Могилевской области, так и соседних регионов.

Студентка первого курса фармацевтического отделения Анна Парфеевец говорит, что из-за нехватки помещений практические занятия проводились поздно вечером или же в выходные дни. А ведь практика для будущего врача – основа знаний. И тогда они с сокурсниками решили обратиться за помощью к губернатору.

Анна Парфеевец, студентка фармацевтического отделения Могилевского медицинского колледжа:

Нам очень приятно и отрадно, что руководство нашего города так быстро отреагировало на нашу просьбу. Я лично за себя могу сказать, что когда пройду все практические занятия в данном корпусе, я выйду отличным, первоклассным специалистом.

Для учебных лабораторий область уже закупает новое оборудование. И то, что студенты сегодня практикуют в стенах Могилевских больниц и аптек, станет возможным здесь.

Юрий Кривощёков, директор Могилевского медицинского колледжа:

Сейчас это возможно в стенах колледжа. Это прием родов, это внутривенные инъекции, это оказание неотложной помощи при сердечно-легочной реанимации. За дипломом фармацевта Сардар Оразмедов приехал за 3 тысячи километров. В родном Туркменистане набор на эту специальность проходит раз в пять лет. В Могилевском медколледже будущих фармацевтов набирают ежегодно. А качество знаний, которое дает белорусская образование, вообще вне конкуренции.