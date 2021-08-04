Возможна ли реконструкция домов под снос? Отвечает юрист
Каменные джунгли с каждым годом растут с завидной скоростью. В крупных мегаполисах сегодня уже редко встретишь ветхие дома, которые не отвечают современным тенденциям архитектуры. Но как в Минске, так и в других областных центрах еще сохранились тысячи построек, находящихся в зоне перспективного сноса.
Ранее собственникам подобных земельных участков запрещалось проводить реконструкцию жилья. Но сегодня владельцы старинных усадеб могут вздохнуть с облегчением. Запрет на долгожданный апгрейд снят.
Александр Костюкевич, юрист:
Согласно требованиям Указа Президента № 463, он разрешил не только использовать объекты недвижимости, эксплуатировать их, но также производить их улучшение. Согласно разъяснениям Министерства архитектуры и строительства, к улучшениям объектов недвижимости относятся перепланировка, обустройство жилых веранд в пределах существующих чердачных помещений, устройство навесов, беседок и иных подобных сооружений. Можно производить капитальное строительство хозяйственной постройки. Это гараж с территорией не более 25 квадратных метров, баня – не более 12 квадратных метров, сарай – не более 15 квадратных метров.
Но важно помнить, как и ранее возведение новых объектов недвижимости с изменением целевого назначения земельного участка запрещено.
А если план капитального ремонта отвечает всем вышеупомянутым нормам, начинать строительство можно, но только получив соответствующее разрешение в местном исполнительном органе.
Александр Костюкевич:
Нужно скрупулезно подходить к сбору документов, это все будет в рамках процедуры одного окна. Неукоснительно следовать проекту, чтобы не было оснований для отмены данных решений, не было оснований для подачи исков в суд. И размер компенсации, в случае изъятия земельного участка, чтобы не был уменьшен. Потому что строительство и реконструкция связаны с большими финансовыми затратами.