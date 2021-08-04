Возможна ли реконструкция домов под снос? Отвечает юрист

Каменные джунгли с каждым годом растут с завидной скоростью. В крупных мегаполисах сегодня уже редко встретишь ветхие дома, которые не отвечают современным тенденциям архитектуры. Но как в Минске, так и в других областных центрах еще сохранились тысячи построек, находящихся в зоне перспективного сноса.

Ранее собственникам подобных земельных участков запрещалось проводить реконструкцию жилья. Но сегодня владельцы старинных усадеб могут вздохнуть с облегчением. Запрет на долгожданный апгрейд снят.

Александр Костюкевич, юрист:

Согласно требованиям Указа Президента № 463, он разрешил не только использовать объекты недвижимости, эксплуатировать их, но также производить их улучшение. Согласно разъяснениям Министерства архитектуры и строительства, к улучшениям объектов недвижимости относятся перепланировка, обустройство жилых веранд в пределах существующих чердачных помещений, устройство навесов, беседок и иных подобных сооружений. Можно производить капитальное строительство хозяйственной постройки. Это гараж с территорией не более 25 квадратных метров, баня – не более 12 квадратных метров, сарай – не более 15 квадратных метров.

Но важно помнить, как и ранее возведение новых объектов недвижимости с изменением целевого назначения земельного участка запрещено.