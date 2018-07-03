«Два часа не могла уехать, потому что хотелось подышать этим воздухом»: гости на празднике Дня Независимости

Новости Беларуси. День Независимости – не просто праздник или очередной выходной, прежде всего это особая гордость за страну. Некоторые белорусы, чтобы отметить этот праздник на родной земле, преодолели тысячи и тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы знаете, я приземлилась в аэропорту буквально пару дней назад. Я вышла и два часа не могла оттуда уехать с друзьями, потому что настолько мне хотелось подышать этим климатом, этим воздухом, этим чистым кислородом! Беларусь с каждым годом все краше и краше.

У меня воевали два прадеда. Для меня 3 июля – это счастье, что над головой такое мирное небо.

Послушать, что еще говорили гости праздника, можно в видеоматериале.