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«Два часа не могла уехать, потому что хотелось подышать этим воздухом»: гости на празднике Дня Независимости

03 июля 2018 17:51
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Новости Беларуси. День Независимости – не просто праздник или очередной выходной, прежде всего это особая гордость за страну. Некоторые белорусы, чтобы отметить этот праздник на родной земле, преодолели тысячи и тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Два часа не могла уехать, потому что хотелось подышать этим воздухом»: гости на празднике Дня Независимости-1

Вы знаете, я приземлилась в аэропорту буквально пару дней назад. Я вышла и два часа не могла оттуда уехать с друзьями, потому что настолько мне хотелось подышать этим климатом, этим воздухом, этим чистым кислородом! Беларусь с каждым годом все краше и краше.

«Два часа не могла уехать, потому что хотелось подышать этим воздухом»: гости на празднике Дня Независимости-4

У меня воевали два прадеда. Для меня 3 июля – это счастье, что над головой такое мирное небо.

Послушать, что еще говорили гости праздника, можно в видеоматериале.

# День Независимости-2018 # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

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