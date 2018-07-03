«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город

Образ мотоциклиста на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова, как две капли воды похож на Дмитрия Суворова. Его мы разыскали на Урале.

Это он – восемнадцатилетний рядовой – 3 июля 1944 года ворвался в Минск на трофейном «Цундапе». Всё, что изображено на картине Волкова, видел своими глазами – в этом же месте и в то самое утро.

Дмитрий Суворов, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда жена увидела – она знает, где я воевал: «Так это ж ты!» В это время, точно в таком положении, как на картине, нас встречали. Я в таком положении был несколько раз. Там река Свислочь по центру города проходит, немножко затуманено так, интересно, город спит – ни немцы, ни жители не ожидали, что наши танки подошли к городу. На каждом перекрёстке люди встречали.