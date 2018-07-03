«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город

Образ мотоциклиста на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова, как две капли воды похож на Дмитрия Суворова.
Его мы разыскали на Урале.
Образ мотоциклиста на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова, как две капли воды похож на Дмитрия Суворова.
Его мы разыскали на Урале.
Это он – восемнадцатилетний рядовой – 3 июля 1944 года ворвался в Минск на трофейном «Цундапе». Всё, что изображено на картине Волкова, видел своими глазами – в этом же месте и в то самое утро.
Дмитрий Суворов, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда жена увидела – она знает, где я воевал: «Так это ж ты!» В это время, точно в таком положении, как на картине, нас встречали. Я в таком положении был несколько раз. Там река Свислочь по центру города проходит, немножко затуманено так, интересно, город спит – ни немцы, ни жители не ожидали, что наши танки подошли к городу.
На каждом перекрёстке люди встречали.
И почти так же было в каждой деревне – вот так встречали нас, танкистов, разведчиков, всех обнимали.
Всё так и было.
Точно.
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале