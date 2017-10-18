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Возле парка Победы установили символичный монумент «Орден «Победа»

18 октября 2017 20:40
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Новости Беларуси. Символичный монумент «Орден «Победа» установили в центре триумфальной арки возле входа в музейно-парковый комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле парка Победы установили символичный монумент «Орден «Победа»-1

Основание ордена отлито из силумина. Центральная часть – из бронзы. Бриллианты по контурам звезды и рубиновые вставки сделаны на стекольном заводе. Триумфальную арку возле входа в парк Победы давно планировали дополнить символом. И из десятка вариантов выбрали именно этот.

Возле парка Победы установили символичный монумент «Орден «Победа»-3

Анна Аксёнова, главный архитектор проекта:
Мы уходили в сторону, предлагали какие-то другие символы. Но на 1 месте оказался орден победы.

У нас межколонное пространство арки заполняли тоже витражи, они до сих пор остались у нас в проекте, не реализованные пока. Мы надеемся, что это будет в дальнейшем реализовано.

Возле парка Победы установили символичный монумент «Орден «Победа»-6

# общество # Памятники Минска # Фотофакт # Анна Аксенова

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