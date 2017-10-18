Возле парка Победы установили символичный монумент «Орден «Победа»

Новости Беларуси. Символичный монумент «Орден «Победа» установили в центре триумфальной арки возле входа в музейно-парковый комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основание ордена отлито из силумина. Центральная часть – из бронзы. Бриллианты по контурам звезды и рубиновые вставки сделаны на стекольном заводе. Триумфальную арку возле входа в парк Победы давно планировали дополнить символом. И из десятка вариантов выбрали именно этот.

Анна Аксёнова, главный архитектор проекта:

Мы уходили в сторону, предлагали какие-то другие символы. Но на 1 месте оказался орден победы.