Министерство ЖКХ открыло прямую телефонную линию18 октября

Новости Беларуси. 18 октября в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства начала работу прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда можно направить свои предложения по совершенствованию и развитию системы ЖКХ. К слову, только 18 октября в ведомство поступили десятки звонков.

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Данная прямая телефонная линия является в некоторой степени целевой, то есть она направлена на сбор и централизацию тех предложений и, возможно, проблемных вопросов, которые есть у населения, для того, чтобы в последующем их обработать, проанализировать и при необходимости рассматривать возможность внесения изменений в законодательный акт.