День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь прошел в минском парке Горького

На центральной площадке развернулась концертная программа, подготовленная курсантами, выступления по рукопашному бою.

Такую форму руководство главного милицейского вуза страны выбрало для того, чтобы в непринужденной обстановке пообщаться с потенциальными абитуриентами, рассказать им все о профессии.

Участники праздника смогли примерить курсантскую форму, посоревноваться в стрельбе и отведать настоящую курсантскую кашу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Савинок, временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД Республики Беларусь:

Цель этой акции – привлечь на свою сторону молодежь, показать, чем сегодня живут курсанты Академии, показать процесс обучения, а также те социальные проекты, которые есть сегодня в Академии.