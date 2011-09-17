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День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь прошел в минском парке Горького

17 сентября 2011 13:48
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На центральной площадке развернулась концертная программа, подготовленная курсантами, выступления по рукопашному бою.

Такую форму руководство главного милицейского вуза страны выбрало для того, чтобы в непринужденной обстановке пообщаться с потенциальными абитуриентами, рассказать им все о профессии.

Участники праздника смогли примерить курсантскую форму, посоревноваться в стрельбе и отведать настоящую курсантскую кашу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Савинок, временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД Республики Беларусь:
Цель этой акции – привлечь на свою сторону молодежь, показать, чем сегодня живут курсанты Академии, показать процесс обучения, а также те социальные проекты, которые есть сегодня в Академии.

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

День открытых дверей Академии МВД Республики Беларусь

# общество # Фотофакт # Образование # Белоруссия

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