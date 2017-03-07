Воспитатели, спасатели и политики: о женщинах в мире мужчин, их главном предназначении и настроении в канун 8 Марта

Новости Беларуси. Героини сюжета успешны во всех сферах жизни. Они воспитывают детей, спасают жизни и играют ведущие роли на политической арене. О том, как им живется в мире мужчин и что они считают своим главным предназначением.

В канун 8 Марта этот дом превращается в настоящую мастерскую. Для Насти образ главной женщины – мамы – не так давно обрел вполне осязаемые и конкретные очертания. Дело в том, что та, для которой с нежностью мастерит открытки девочка, по крови ей не родная.

Анастасия Иштирякова, воспитанница детского дома семейного типа:

Она добрая, хорошая, ласковая, самая лучшая. Мы любим ее, она помогает нам.

Но оставим на время Настю мастерить подарок и обратимся к той, которая стала второй мамой для своих пациентов. Людмила Кондрашова возглавляет Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

По сути, я педиатр, поэтому я с гордостью говорю, что я мама тех детей, которые, судьбой было подарено коснуться их судьбы, подарить им счастье жизни, здоровье, прикоснуться к их семьям.

По признанию самой Людмилы, она живет работой и теми детьми, которым помогает, хоть и сама воспитывает сына.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Женщины Беларуси – настолько удивительные женщины, что у нас на все хватает время. И работать, заниматься любимой работой, заниматься семьей, воспитывать ребенка.

Любимой, хоть и не всегда простой работой занимается и глава Центризбиркома Лидия Михайловна Ермошина. Одна из самых известных женщин-политиков, она убеждена, что в мире мужчин исконно женские качества, скорее, преимущество.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Умение женщины быть искренней, быть другом, уметь в определенные моменты всегда находить свое место. Женщина всегда помнит и знает, где ей пойти ва-банк, если она, конечно, не глупа, а где ей промолчать, быть более гибкой и более уступчивой. Наверное, это умение искать компромисс более свойственно женщине, оно и позволяет сделать карьеру.

И у каждой эта карьера своя. Любовь Терехова в свое время приняла решение дарить материнскую любовь не только своим пятерым деткам, но и тем, у кого мамы нет. Теперь подарки на 8 Марта для нее мастерят 10 пар рук, среди которых и Настины.

Любовь Терехова, воспитатель детского дома семейного типа:

Я воспитываю столько деток. И уже воспитали много деток. Поэтому я их очень люблю. Всех. Поэтому я считаю, что я самая счастливая женщина на свете. У меня прекрасный муж, прекрасные дети. Поэтому я считаю, что я состоялась как женщина в этой жизни.

Наверное, это и есть самые важные слова. И хоть с течением времени возможностей для самореализации в карьере стало больше, главное в бешеном ритме повседневности не забывать о своем главном предназначении.