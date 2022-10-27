«Воспитание патриотизма у учащихся». Ребята из смолевичской школы благоустроили мемориальный комплекс

Новости Беларуси. В рамках осеннего благоустройства и Года исторической памяти ученики смолевичской средней школы № 1 навели порядок на мемориальном комплексе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Памятник посвящен рядовому Александру Куперову и 9 неизвестным солдатам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники военно-патриотического клуба «Доблесть» убрали опавшую листву и мусор. Благоустройством мест захоронений ребята занимаются постоянно – взяли, так сказать, шефство. Также старшеклассники навещают ветеранов, занимаются строевой подготовкой, принимают участие в походах.

Анастасия Антонова, ученица средней школы №1 имени В.Ф. Купревича: Я вступила в клуб «Доблесть», потому что хочу связать свое будущее с этим направлением, поступить в Академию МВД. Много разговоров о нашей Родине, патриотизме.

Илья Прибыльский, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 1 имени В.Ф. Купревича:

Весной и осенью принимаем участие в акции «Обелиск». Мы посещаем места боевой славы, потому что это нужно, важно, через это идет воспитание патриотизма у учащихся. На этот обелиск мы приходим каждый год.

Всего в военно-патриотическом клубе 20 школьников. Это ученики восьмых и девятых классов. Сейчас у ребят начинаются каникулы. Запланированы тематические экскурсии.