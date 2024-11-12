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Воскресенский: мечты польских элит про Великую империю «от можа до можа» – это просто мечты

12 ноября 2024 16:22
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Воскресенский: мечты польских элит про Великую империю «от можа до можа» – это просто мечты-2

Юрий Воскресенский, политолог:
Речь Посполитая «от можа до можа» до сих пор будоражит их фантазии. До сих пор у них даже есть соответствующие логотипы, где флаги Украины, Беларуси, Литвы и Польши объединены под польским орлом. Наш праздник, День народного единства – на самом деле праздник. Страна объединилась, страна стала в два раза больше. А у коллег наших польских вот эта Великая Империя «от можа до можа», от Черного до Балтийского – в результате действий их политиков, таких же авантюрных и безрассудных, как сейчас, она же развалилась. Она уменьшилась, она была растаскана на куски, вся страна. Пока там вся эта польская элита между собой вела бесконечные споры, от нее ничего не осталось. Поэтому их мечты – это просто мечты. И они носят ностальгическую окраску и даже определенное чувство исторической боли. А наш праздник – это не мечты, это реальность. Реальность, которая осуществилась.

# История # Международная политика # Юрий Воскресенский # Игорь Позняк

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