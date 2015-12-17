Новости по тегу #Вороны

Вот уже второй месяц жители одного из домов по улице Врублевского вынуждены просыпаться с рассветом. Подъем по дому устраивают вороны, облюбовавшие несколько деревьев прямо напротив пятиэтажки.
В лесном массиве недалеко от жилого дома обжились вороны. Всё бы ничего, пока не участились случаи их нападения на людей.
Никто из детей не пострадал, весь удар на себя взяла воспитатель. Агрессивное пернатое ей сильно поранило голову.
Популярные детские песни звучали 13 октября в Белгосфилармонии. Здесь прошел заключительный гала-концерт фестиваля "Дети Москвы и Беларуси поют вместе! ".
В НИИ зоологии Национальной академии наук Беларуси ожидают экспериментальную партию ультразвуковых и биоакустических установок для отпугивания птиц.
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