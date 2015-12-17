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Новости по тегу #Вороны

Что делать и куда бежать: минчанка принимала ванную, когда в помещение залетела ворона
17 декабря 2015 12:24

Что делать и куда бежать: минчанка принимала ванную, когда в помещение залетела ворона

Вороны нападают на людей в Минске
07 июня 2014 10:24

Вороны нападают на людей в Минске

24 июня 2011 14:16

В Гродно вороны крадут у женщин нижнее белье

06 июня 2011 13:31

В Минске вороны нападают на людей со спины

13 мая 2008 17:43

В Гомеле ворона напала на детский сад

13 октября 2007 19:09

Знаменитая "пластилиновая ворона" запела по-белорусски!

12 октября 2006 08:00

Минских ворон будут пугать