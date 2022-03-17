Прямой эфир

«Вопросы реальные, жизненные». В Минской области обсудили состояние дорог

17 марта 2022 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центральном регионе прошла тематическая горячая линия, на повестке дня – вопросы состояния дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Вопросы реальные, жизненные». В Минской области обсудили состояние дорог-1

Отвечал на волнующие вопросы граждан заместитель председателя Миноблисполкома Александр Кручанов и директора структурных подразделений. Такой формат позволяет максимально оказать содействие в решении проблем граждан. Звонки поступали со всей области. Каждое обращение взято на контроль и будет решено в кратчайшие сроки.

«Вопросы реальные, жизненные». В Минской области обсудили состояние дорог-4

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
За 2 часа поступило 19 обращений граждан, это показывает то, что тема достаточно актуальная. Основная масса вопросов – это те, которые мы решим в ближайшее время в течение месяца, они не составляют никакого труда. Все это устраняемо, поэтому в основной массе вопросы реальные, жизненные. Мы их выполним, обещаем нашим гражданам.

С 20 числа марта начнутся работы по ямочному ремонту в Минской области. Работы завершат в течение месяца. В Минской области более 16 000 километров местных дорог и около 18 000 дорог, которые находятся в населенных пунктах.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Кручанов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я сделала торт в виде танка». В Минске подвели итоги конкурса «День пирога» среди ветеранов
17 марта 2022 14:01

«Я сделала торт в виде танка». В Минске подвели итоги конкурса «День пирога» среди ветеранов

В ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Инспекторы дежурят возле переходов
17 марта 2022 13:59

В ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Инспекторы дежурят возле переходов

Ямочный ремонт, замена покрытия. В Минске начинают готовить дороги к сезону
17 марта 2022 13:55

Ямочный ремонт, замена покрытия. В Минске начинают готовить дороги к сезону