«Вопросы реальные, жизненные». В Минской области обсудили состояние дорог

Отвечал на волнующие вопросы граждан заместитель председателя Миноблисполкома Александр Кручанов и директора структурных подразделений. Такой формат позволяет максимально оказать содействие в решении проблем граждан. Звонки поступали со всей области. Каждое обращение взято на контроль и будет решено в кратчайшие сроки.

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:

За 2 часа поступило 19 обращений граждан, это показывает то, что тема достаточно актуальная. Основная масса вопросов – это те, которые мы решим в ближайшее время в течение месяца, они не составляют никакого труда. Все это устраняемо, поэтому в основной массе вопросы реальные, жизненные. Мы их выполним, обещаем нашим гражданам.

С 20 числа марта начнутся работы по ямочному ремонту в Минской области. Работы завершат в течение месяца. В Минской области более 16 000 километров местных дорог и около 18 000 дорог, которые находятся в населенных пунктах.