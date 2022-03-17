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«Я сделала торт в виде танка». В Минске подвели итоги конкурса «День пирога» среди ветеранов

17 марта 2022 14:01
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Новости Беларуси. Рецепты вкусной выпечки. В Минске подвели итоги конкурса «День пирога», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первое место у кулинаров из Фрунзенского района.

«Я сделала торт в виде танка». В Минске подвели итоги конкурса «День пирога» среди ветеранов-1

Участие в сладком соревновании принимали ветераны со всей столицы. Каждая команда представила на суд жюри кулинарные шедевры из теста: пироги, торты, рулеты, блины. Жюри оценивало не только мастерство, но и оригинальную презентацию фирменной выпечки. Среди лучших также команды ветеранов из Советского, Партизанского, Первомайского и Московского районов.

«Я сделала торт в виде танка». В Минске подвели итоги конкурса «День пирога» среди ветеранов-4

Светлана Калацкая, председатель первичной ветеранской организации ЖЭУ №6 Московского района:
У меня было 12 наименований изделий. Но я не скажу, что они были по килограмму или полтора. Самое крупное изделие у меня было – слоеный торт с курицей, грибами. Кроме этого, я сделала торт в виде танка зеленого цвета с кремом. Я сделала тоже восьмерку. Там был розовый крем. Крем из времен Советского Союза.

«Я сделала торт в виде танка». В Минске подвели итоги конкурса «День пирога» среди ветеранов-7

Торжественная церемония награждения победителей прошла во Дворце культуры ветеранов. Участникам вручили подарочный сертификат и цветы.

# Конкурс # общество # Светлана Калацкая # Фотофакт

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