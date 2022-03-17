Ямочный ремонт, замена покрытия. В Минске начинают готовить дороги к сезону

Новости Беларуси. В Минске готовят дороги к весенне-летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ведется уборка проезжей части, очистка, мойка и покраска элементов благоустройства. Также устраняют дефекты, в том числе и на тротуарах.

В 2022 году ямочный ремонт уже выполнен на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Всего в Минске в 2022 году планируют отремонтировать более 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров дорог. Будет проводиться ямочный ремонт, полная замена покрытия и нанесение защитных слоев. Кроме того, приведут в порядок почти 2 тысячи навесов, около 1 200 скамеек и порядка 3 000 урн. Обследуют и очистят сети дождевой канализации протяженностью более 2 000 километров.