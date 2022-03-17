В ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Инспекторы дежурят возле переходов

Новости Беларуси. Профилактика дорожного травматизма. В Минской области сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инспекторы дежурят возле нерегулируемых переходов. Следят за тем, чтобы водители снижали скорость и уступали дорогу пешеходам. Контроль усиливают в часы пик, когда на улицах особо интенсивное движение. Только в Несвижском районе с начала года за непропуск пешеходов к административной ответственности привлекли 45 автомобилистов. Также инспекторы напоминают правила дорожного движения велосипедистами и детям.

Иван Жибурт, старший инспектор дорожно-патрульной службы межрайонного отдела ГАИ по обслуживанию Клецкого и Несвижского районов:

Наиболее часто нарушения со стороны пешеходов связаны с тем, что при наличии тротуаров или обочин передвигаются по проезжей части по ходу движения транспортных средств. Основная проблема пешеходов, что выходят на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающего транспорта.