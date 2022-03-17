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В ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Инспекторы дежурят возле переходов

17 марта 2022 13:59
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Новости Беларуси. Профилактика дорожного травматизма. В Минской области сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Инспекторы дежурят возле переходов-1

Инспекторы дежурят возле нерегулируемых переходов. Следят за тем, чтобы водители снижали скорость и уступали дорогу пешеходам. Контроль усиливают в часы пик, когда на улицах особо интенсивное движение. Только в Несвижском районе с начала года за непропуск пешеходов к административной ответственности привлекли 45 автомобилистов. Также инспекторы напоминают правила дорожного движения велосипедистами и детям.

В ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Инспекторы дежурят возле переходов-4

Иван Жибурт, старший инспектор дорожно-патрульной службы межрайонного отдела ГАИ по обслуживанию Клецкого и Несвижского районов:
Наиболее часто нарушения со стороны пешеходов связаны с тем, что при наличии тротуаров или обочин передвигаются по проезжей части по ходу движения транспортных средств. Основная проблема пешеходов, что выходят на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающего транспорта.

В ГАИ усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Инспекторы дежурят возле переходов-7

С начала 2022 года в Минской области произошло 33 аварии с участием пешеходов. 8 человек погибли, 25 получили травмы.

# ГАИ # общество # Иван Жибурт # Фотофакт

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