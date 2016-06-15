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Новый детский хоспис открылся в Минской области

15 июня 2016 13:41
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Новости Беларуси. Неравнодушие, полтора года кропотливой работы и десятки искренних улыбок в качестве благодарности. Торжественное открытие белорусского детского хосписа прошло в Минской области.

Современное медицинское оборудование, светлые и уютные комнаты, дополнительные площади для отделения реабилитации - это неполный перечень того, что было сделано благодаря помощи благотворительных организаций и неравнодушных людей. Когда хоспис откроет свои двери для первых посетителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Болезни у детей

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