Новый детский хоспис открылся в Минской области

Новости Беларуси. Неравнодушие, полтора года кропотливой работы и десятки искренних улыбок в качестве благодарности. Торжественное открытие белорусского детского хосписа прошло в Минской области.

Современное медицинское оборудование, светлые и уютные комнаты, дополнительные площади для отделения реабилитации - это неполный перечень того, что было сделано благодаря помощи благотворительных организаций и неравнодушных людей. Когда хоспис откроет свои двери для первых посетителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.