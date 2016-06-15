В Нарочанском крае стартовал курортный сезон: уже забронировано около 80% мест

Новости Беларуси. В Нарочанском крае официально стартовал курортный сезон. Все здравницы региона уже готовы встречать туристов.

Кстати, отдохнуть на самом популярном белорусском курорте можно не только в санатории. Для любителей проводить время с палатками работают кемпинги и специально оборудованные стоянки со всем необходимым: это и туалеты, и места для разведения костра, и пляжи.

Впрочем, в этом году Нарочанский край вошел в пятерку курортов, которые пользуются наибольшим спросом среди жителей ближнего зарубежья.

Ежегодно Нарочанский край посещают более 40 тысяч туристов. Уже сейчас в местных санаториях и гостиницах забронировано около 80% мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.