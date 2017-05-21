Надгробье или мемориал? В Могилеве отыскали плиту с оттиском рода Воловичей
Новости Беларуси. Загадка из средневековья. В Могилеве обнаружили надгробную плиту с гербом государственного деятеля Великого княжества Литовского Остафия Воловича. Как она могла здесь оказаться, если известно, что один из авторов статута ВКЛ похоронен на территории современной Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Батюков, директор музея истории Могилева:
Знайшлі вось гэтую пліту. Па спецыфіцы гэтага герба было вызначана, што гэта хутчэй за ўсе пліта, якая адносіцца да роду Валовічаў. Паводле апісання геральдыстаў гэты герб адносіцца да асабістага герба Астафія Валовіча.
В ХVI веке умели делать надгробные плиты. Эта сделана из песчаника – горной породы – и очень неплохо сохранилась. Элементы герба легко читаются. Багория, страусиные перья, мечи – родовые символы Остафия Воловича.
Евгений Балберов, историк:
Знаменитый род известен нам по историческим документам с конца ХV столетия. А Остафий Волович в первую очередь запомнился как один из видных государственных деятелей своего периода времени.
Вершина карьеры – канцлер Великого княжества Литовского. По-современному – премьер-министр. Это с его участием во второй половине ХVІ века писались вторая и третья редакции статута Великого княжества Литовского.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Остафий Волович стал инициатором ряда важных законодательных норм. Например, одна из статей запрещала иностранцам покупать здесь землю и имущество, а также занимать важные руководящие посты. То есть уже тогда государство вот таким юридическим способом защищало свои интересы.
Кроме всего прочего, Остафий Волович считался сильным полководцем. Это при его руководстве во время Ливонской войны войска ВКЛ освобождали Полоцк. Имел успехи на дипломатической ниве. За перемирие с Иваном Грозным получил в награду от короля должность Могилевского старосты. И именно при нем город обрел Магдебургское право. Однако каким образом здесь оказалась надгробная плита с его гербом? Ведь по завещанию Остафий Богданович Волович похоронен в родовом гнезде – местечке Сидры Гродненского повета, ныне территория Польши. У историков несколько версий.
Алексей Батюков:
Гэты герб мог таксама належаць яго брату, і ёсць яшчэ верагоднасць, што малавядомы прадстаўнік роду Валовічаў таксама мог валодаць падобным гербам.
Есть вариант, что это и не надгробная плита вовсе, а мемориальная. Такую в память о своем старосте могли сделать могилевчане. Впрочем, не исключено, что Волович похоронен именно здесь. Где истина, сейчас узнать сложно – минули столетия. А пока эту загадочную плиту привели в порядок – очистили, укрепили и будут ухаживать. Историческая память должна жить.