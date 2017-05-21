Надгробье или мемориал? В Могилеве отыскали плиту с оттиском рода Воловичей

Новости Беларуси. Загадка из средневековья. В Могилеве обнаружили надгробную плиту с гербом государственного деятеля Великого княжества Литовского Остафия Воловича. Как она могла здесь оказаться, если известно, что один из авторов статута ВКЛ похоронен на территории современной Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ХVI веке умели делать надгробные плиты. Эта сделана из песчаника – горной породы – и очень неплохо сохранилась. Элементы герба легко читаются. Багория, страусиные перья, мечи – родовые символы Остафия Воловича.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилева: Знайшлі вось гэтую пліту. Па спецыфіцы гэтага герба было вызначана, што гэта хутчэй за ўсе пліта, якая адносіцца да роду Валовічаў. Паводле апісання геральдыстаў гэты герб адносіцца да асабістага герба Астафія Валовіча.

Евгений Балберов, историк:

Знаменитый род известен нам по историческим документам с конца ХV столетия. А Остафий Волович в первую очередь запомнился как один из видных государственных деятелей своего периода времени.

Вершина карьеры – канцлер Великого княжества Литовского. По-современному – премьер-министр. Это с его участием во второй половине ХVІ века писались вторая и третья редакции статута Великого княжества Литовского.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Остафий Волович стал инициатором ряда важных законодательных норм. Например, одна из статей запрещала иностранцам покупать здесь землю и имущество, а также занимать важные руководящие посты. То есть уже тогда государство вот таким юридическим способом защищало свои интересы.