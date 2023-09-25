Вооружённые силы Беларуси оттачивают навыки ведения разведки с использованием БПЛА

Новости Беларуси. Двустороннее комплексное учение Вооруженных сил продолжается. В его рамках привлекаемыми войсками отработано решение очередных учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двустороннее комплексное учение Вооруженных сил продолжается. В его рамках привлекаемыми войсками отработано решение очередных учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них перемещение пунктов управления и ведение разведки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. По выявленным целям в близком к реальному режиме времени подразделения ракетных войск и артиллерии наносят огневое поражение.
Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
Следует отметить, что обстановка на учения разработана достаточно актуальная, изменения в обстановке непредсказуемые и оперативные. И штаб руководства сделал все, чтобы оно было двусторонним и мы действительно принимали решения в реальных условиях обстановки, не зная тех действий и замыслов, которые в настоящий момент осуществляет противоположная сторона. Мы будем отрабатывать в динамичной обстановке различные способы организации управления и его непосредственного осуществления с учетом реального противодействия с двух сторон. Реальный итог, который в последующем ляжет в оценку возможности и способности эффективно выполнять задачи нашими оперативными командованиями.
Ведутся активные действия по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных военных формирований условного противника. Кроме того, в ходе учения совершенствуется выполнение всестороннего обеспечения.