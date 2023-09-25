Вооружённые силы Беларуси оттачивают навыки ведения разведки с использованием БПЛА

Среди них перемещение пунктов управления и ведение разведки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. По выявленным целям в близком к реальному режиме времени подразделения ракетных войск и артиллерии наносят огневое поражение.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Следует отметить, что обстановка на учения разработана достаточно актуальная, изменения в обстановке непредсказуемые и оперативные. И штаб руководства сделал все, чтобы оно было двусторонним и мы действительно принимали решения в реальных условиях обстановки, не зная тех действий и замыслов, которые в настоящий момент осуществляет противоположная сторона. Мы будем отрабатывать в динамичной обстановке различные способы организации управления и его непосредственного осуществления с учетом реального противодействия с двух сторон. Реальный итог, который в последующем ляжет в оценку возможности и способности эффективно выполнять задачи нашими оперативными командованиями.