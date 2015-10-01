Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 66-й годовщиной провозглашения КНР

Новости Китая. Китай отмечает главный государственный праздник — 66-ю годовщину провозглашения КНР. С этого дня начинается так называемая золотая нерабочая неделя, когда буквально вся страна погружается в торжества. Улицы городов обязательно украшаются большими композициями из живых цветов — это своего рода главный атрибут праздника. Все 7 дней продолжаются народные гулянья, а завершаются они грандиозным фейерверком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики председателя КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.