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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 66-й годовщиной провозглашения КНР

01 октября 2015 07:59
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Новости Китая. Китай отмечает главный государственный праздник — 66-ю годовщину провозглашения КНР. С этого дня начинается так называемая золотая нерабочая неделя, когда буквально вся страна погружается в торжества. Улицы городов обязательно украшаются большими композициями из живых цветов — это своего рода главный атрибут праздника. Все 7 дней продолжаются народные гулянья, а завершаются они грандиозным фейерверком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики председателя КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# общество # Праздничные даты

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