Новости России. Россия начала наносить авиаудары в Сирии. В целях безопасности машины поднимаются в воздух без бортовых огней. Благодаря действиям летчиков террористам уже нанесен существенный урон. Удары совершены по восьми объектам. Это склады оружия и боеприпасов, пункты управления, узлы связи и транспортные средства боевиков. Все цели и штаб управления террористическими формированиями, находящимися в горной местности, уничтожены полностью.

Напомним, решение о применении российской военной авиации в Сирии было принято накануне, 30 сентября, Советом Российской Федерации после получения соответствующего запроса со стороны официального Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.