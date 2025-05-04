Путин прокомментировал применение ядерного оружия в ходе СВО

По словам лидера РФ Владимира Путина, не было потребности в применении ядерного вооружения в ходе СВО. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что надеется, что такой потребности не возникнет.

Также он отметил, что Москва действует хладнокровно, несмотря на попытки спровоцировать ее на ошибки. По словам президента, у РФ достаточно ресурсов для того, чтобы достичь целей спецоперации.

Полная версия фильма выйдет в прокат 4 мая.