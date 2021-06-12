«Волшебная» люстра и свой музей. Как выглядит Молодёжный театр и ради чего выходят на сцену актёры

Стюша Тайм, блогер:
Знать историю, культуру, почитать традиции – это очень важно для любого народа. Мы продолжаем серию сюжетов про театры Беларуси. Сегодня свои двери нам открывает Белорусский государственный молодежный театр.
Стюша Тайм, блогер:
Знать историю, культуру, почитать традиции – это очень важно для любого народа. Мы продолжаем серию сюжетов про театры Беларуси. Сегодня свои двери нам открывает Белорусский государственный молодежный театр.
И вот мы уже внутри, в холле, здесь очень красиво. И первое, что бросается в глаза, это волшебная люстра. Работники театра даже советуют стать под ней и загадать желание. Попробуем, вдруг сбудется.
Все театры начинаются с вешалки, а этот театр начинается с музея. Открыт он был в 2016 году. Первый театральный сезон в Молодежном театре начался в апреле 1986 года. Здесь фотографии, письма, афиши и программки, газетные вырезки и фестивальные буклеты. Кроме того, в музее представлены эскизы костюмов, макеты декораций к спектаклю, предметы театрального реквизита.
Примечательно, что в здании театра продумано все до мелочей. Попасть на спектакль может абсолютно любой. Для людей с ограниченными возможностями сделаны специальные пандусы.
А сейчас мы находимся в большом зале театра. Нам повезло, мы видим кусочек репетиции.
А сейчас мы попали вот в такое красивое фойе, работники театра еще называют этот зал «елочным», потому что в Новый год, в Рождество здесь устанавливается огромная елка и проходят новогодние утренники.
Стюша Тайм:
С нами любезно согласился пообщаться заслуженный артист Республики Беларусь Евгений Ивкович. Здравствуйте, Евгений, расскажите, как давно вы работаете в этом театре?
Евгений Ивкович, заслуженный артист Республики Беларусь:
С 2003 года. Я могу сказать, что есть спектакли, которые для меня являются как бы такими знаковыми или значительными. Допустим, «Саня, Ваня, с ними Римас» – такая душевная история уральской семьи, которая живет в период довоенный.
Стюша Тайм:
Чувствуете ли вы взаимосвязь со зрителем?
Евгений Ивкович:
Все происходит в жизни актера, чтобы выйти к зрителям и обменяться с ними своими чувствами, своими эмоциями, своими мыслями (самое главное с твоей позиции) и найти или не найти отклик оттуда. Когда это происходит, когда ты чувствуешь, как дышит зал, и зал чувствует, как ты в него попадаешь, и он с тобой – вот это в общем-то и смысл актерской профессии. Всегда приходите в наш театр. Почему? Потому что мы заботимся и о вашем настроении, мы заботимся и о ваших мыслях, мы заботимся (делая свое дело) и о том, чтобы у вас в жизни все было замечательно. И, самое главное, мы здесь заботимся, чтобы вы были здоровы, мы вас посадим через несколько мест, в масках, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.
Стюша Тайм:
Сегодня Молодежный театр продолжает раздвигать горизонты международных связей. Труппа театра гастролирует за рубежом, а также участвует в различных международных конкурсах и фестивалях. К слову, в 2015 году театр был удостоен Специальной премии Президента Республики Беларусь. А в 2018-м коллективу Белорусского государственного молодежного театра было присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь».
Сейчас мы находимся в подвальном помещении, которое переоборудовано в малый зал. Кстати, это современная модная тенденция в театральном искусстве. Зал рассчитан всего лишь на 40 мест. Сегодня здесь играют всего один спектакль – режиссер-постановщик Дмитрий Богославский – «Саша, вынеси мусор».
Коллектив театра вместе со своими зрителями каждый день вновь и вновь пишет свою историю. Старайтесь также принимать в этом участие, тем более здесь вы почувствуете себя тепло и уютно, как дома.