В праздничные дни изменится график работы почтовых отделений Беларуси. Если 6 января городские и сельские отделения будут работать по стандартному расписанию, то 7 января, в день Рождества Христова, открыты будут лишь около 60 из 3 тысяч объектов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их список опубликован на официальном портале предприятия. Там можно уточнить, какое отделение будет доступно в вашем регионе. Узнать режим работы можно непосредственно в самих пунктах. Контактные данные офисов почтовой связи доступны в разделе «Найти объекты почтовой связи».

К слову, несмотря на цифровизацию, сотни мессенджеров и email-рассылок, бумажные письма по-прежнему в тренде. В среднем за год «Белпочта» пересылает их 150 миллионов. И это кроме 8 миллионов посылок и 130 миллионов экземпляров печатных изданий.