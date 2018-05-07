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День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий

07 мая 2018 11:54
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Новости Беларуси. 9 мая – это народный праздник. В эфире программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома рассказал, где и какая в Минске будет организована культурная программа, посвященная Дню Победы.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
8 мая будет традиционно большой концерт во Дворце Республики в 16 часов. В 19 часов в музейно-парковом комплексе «Победа» состоится концерт замечательного коллектива «Хор Турецкого». Именно в декорациях парка будут исполнены песни военных лет, те песни, которые напоминают нам об уроках мужества и героизма, подвига, который совершил советский народ во время Второй мировой войны.
Традиционно, центром праздничных мероприятий будет сам День – 9 мая.

Утром в 11 часов состоится возложение венков и цветов у монумента на пл. Победы.

И вечерние мероприятия: в 21.30 – традиционный совместный проект Министерства культуры, Мингорисполкома и Белтелерадиокомпании – телепроект «Площадь Победы-2018», в котором на открытой площадке можно будет услышать выступление Президентского оркестра, ведущих исполнителей оперы, эстрады. Этот формат уже полюбился и горожанам, и гостям столицы. И он станет одним из центральных событий этого дня.
В этом году салют будет проходить из пяти точек – одна из точек – это пл. Победы, вторая точка – музейно-парковый комплекс, третья точка – аэропорт «Минск-1», в районе Уручье и в районе деревни Зацень.

9 мая будет работать сценическая площадка в Верхнем городе с 11.00 до 23.00, где будут также организованы выступления коллективов различной направленности.

Также будет функционировать традиционная площадка у Дворца спорта, где выступят коллективы Вооружённых сил Республики Беларусь, Драматического театра.

Минск радует глаз праздничным убранством. Особая атмосфера чувствуется уже как на центральных улицах, так и в спальных районах.

В каждом из них подготовили уйму концертных программ и развлечений.

День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий-1


Дмитрий Семенов, заведующий сектором культуры, управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Мы приглашаем на площадку на «Чижовка-арена» 9 мая, где праздничные мероприятия начнутся в 14 часов. На сцене будут выступать профессиональные коллективы, а также наши любимые коллективы Заводского района. Также для всех гостей праздника будет представлена выставка военной спецтехники.

В центре города на проспекте Победителей минчан и гостей столицы приглашают за один большой праздничный стол.

День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий-4

Хотя выездная торговля будет повсеместно. Обещают и приятные скидки.
Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Минсгорисполкома»:
Торговые ряды развернутся на площади 15 тысяч квадратных метров. Будет организовано более 2,5 тысяч посадочных мест. Нами сделан акцент на реализации продукции, которая готовится на виду у покупателей. С использованием грилей, мангалов, казанов, фритюрниц, барбекюшниц и другого оборудования.

Поводов выйти в город с камерой будет действительно много. К примеру,

возле музея истории Великой Отечественной войны повод заселфиться с новой светодиодной фигурой «Алмазные звёзды».

День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий-7

На какие изыски только не пошли столичные декораторы, чтоб настроение у всех участников праздника было просто не передать словами.
Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора предприятия «Минскреклама»:
Вечером это всё будет гореть, сверкать с определёнными эффектами. Мы надеемся, что это произведет впечатление.

Отличным местом для фотосессий станет каждый уголок столицы!

# День Победы # общество # Игорь Юркевич

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