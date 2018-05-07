День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий

Новости Беларуси. 9 мая – это народный праздник. В эфире программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома рассказал, где и какая в Минске будет организована культурная программа, посвященная Дню Победы.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

8 мая будет традиционно большой концерт во Дворце Республики в 16 часов. В 19 часов в музейно-парковом комплексе «Победа» состоится концерт замечательного коллектива «Хор Турецкого». Именно в декорациях парка будут исполнены песни военных лет, те песни, которые напоминают нам об уроках мужества и героизма, подвига, который совершил советский народ во время Второй мировой войны.

Традиционно, центром праздничных мероприятий будет сам День – 9 мая.

Утром в 11 часов состоится возложение венков и цветов у монумента на пл. Победы.

И вечерние мероприятия: в 21.30 – традиционный совместный проект Министерства культуры, Мингорисполкома и Белтелерадиокомпании – телепроект «Площадь Победы-2018», в котором на открытой площадке можно будет услышать выступление Президентского оркестра, ведущих исполнителей оперы, эстрады. Этот формат уже полюбился и горожанам, и гостям столицы. И он станет одним из центральных событий этого дня.

В этом году салют будет проходить из пяти точек – одна из точек – это пл. Победы, вторая точка – музейно-парковый комплекс, третья точка – аэропорт «Минск-1», в районе Уручье и в районе деревни Зацень.

9 мая будет работать сценическая площадка в Верхнем городе с 11.00 до 23.00, где будут также организованы выступления коллективов различной направленности.

Также будет функционировать традиционная площадка у Дворца спорта, где выступят коллективы Вооружённых сил Республики Беларусь, Драматического театра.

Минск радует глаз праздничным убранством. Особая атмосфера чувствуется уже как на центральных улицах, так и в спальных районах.