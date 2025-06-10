Первый утюг появился в 90-е – как минчанин собрал уникальную коллекцию

Самая древняя коллекция принадлежала Аристотелю. А первые объединения коллекционеров появляются в XVIII веке. Кардинал Ришелье собирал курительные трубки, Наполеон – оловянных солдатиков, Юрий Гагарин – кактусы, а Леонид Ильич Брежнев – автомобили. О том, что коллекционируют сегодня, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Юрий Святокум, ведущий:

У вас очень интересное, оригинальное хобби. Вы, мы как уже пошутили, вы – «утюжист».

Борис Васильев, коллекционер марок и утюгов:

Можно и так сказать. Юрий Святокум:

Как правильно называется ваше увлечение? Борис Васильев:

А если говорить профессионально, то это пресофилия. Пресофилия – причем с одним «с». С двумя «с» – это коллекционирование вырезок из газет. А с одним «с» – это коллекционирование утюгов. Наталья Надольская, ведущая:

То есть это пресс, давить? Как синоним утюга?

Борис Васильев:

По белорусски прас – утюг. Юрий Святокум:

Когда первый экземпляр в вашей коллекции появился, и вы поняли, что это будет коллекция? Борис Васильев:

Нет, я сначала не понял даже, что это будет коллекция. Я понял это, наверное, лет через 10 после того, как появился первый утюг. А первый утюг появился у меня в 90-е годы. Мы с женой были в Ленинграде. На Невском проспекте купили у старушки утюг на спирту. Нам понравился. Там такая сзади колба была. Это был первый утюг.