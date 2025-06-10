Первый утюг появился в 90-е – как минчанин собрал уникальную коллекцию
Самая древняя коллекция принадлежала Аристотелю. А первые объединения коллекционеров появляются в XVIII веке. Кардинал Ришелье собирал курительные трубки, Наполеон – оловянных солдатиков, Юрий Гагарин – кактусы, а Леонид Ильич Брежнев – автомобили.
О том, что коллекционируют сегодня, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
У вас очень интересное, оригинальное хобби. Вы, мы как уже пошутили, вы – «утюжист».
Борис Васильев, коллекционер марок и утюгов:
Можно и так сказать.
Юрий Святокум:
Как правильно называется ваше увлечение?
Борис Васильев:
А если говорить профессионально, то это пресофилия. Пресофилия – причем с одним «с». С двумя «с» – это коллекционирование вырезок из газет. А с одним «с» – это коллекционирование утюгов.
Наталья Надольская, ведущая:
То есть это пресс, давить? Как синоним утюга?
Борис Васильев:
По белорусски прас – утюг.
Юрий Святокум:
Когда первый экземпляр в вашей коллекции появился, и вы поняли, что это будет коллекция?
Борис Васильев:
Нет, я сначала не понял даже, что это будет коллекция. Я понял это, наверное, лет через 10 после того, как появился первый утюг. А первый утюг появился у меня в 90-е годы. Мы с женой были в Ленинграде. На Невском проспекте купили у старушки утюг на спирту. Нам понравился. Там такая сзади колба была. Это был первый утюг.
Наталья Надольская:
Просто для интерьера вы купили?
Борис Васильев:
Да, для интерьера. Потом, наверное, лет 10 даже не задумывались, что это какая-то коллекция. Когда уже штук под 300 получилось, тогда появилась у нас возможность сделать экспозицию в Троицком предместье.
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