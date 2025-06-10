Что объединяет белорусских коллекционеров – ответил эксперт

Наталья Надольская, ведущая: Я знаю, что вы председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров. Расскажите, сколько человек в объединении? Что коллекционируют? Как, вообще, вы живете, общаетесь друг с другом? Обмениваетесь ли экспонатами ваших коллекций?

О том, что коллекционируют сегодня, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Борис Васильев, коллекционер марок и утюгов: Сегодня в наших рядах состоит более 700 человек. У нас в каждой области зарегистрирована структура – то есть это или клуб, или секция. Наибольшее количество членов у нас в Минской региональной секции и в Брестской региональной секции. Например, в Гомельской региональной секции всего 12 человек. Но последнее время интерес у нас к коллекционированию возрастает. В 2024 году мы приняли около 100 человек. Плюс очень много людей у нас восстанавливается. Что касается направлений коллекционирования, то мы даем памятку, в которой указано 88 направлений коллекционирования. А вообще, мы собрали из интернета все направления, у нас получилось около 255 направлений. Конечно, наиболее распространенные – нумизматика, бонистика.

Юрий Святокум, ведущий:

У вас есть место, где вы собираетесь с какой-то периодичностью? Показываете что-то, рассказываете, обмениваетесь? Как это все происходит?

Борис Васильев:

Да, конечно. Мы собираемся в Минске два раза в неделю по средам и воскресеньям в ДК Железнодорожников, Чкалова, 7. Складывается в стране по-разному, но в каждой области есть много городов, где коллекционеры объединены в какие-то клубы.

Подробности в видео.

Фото: pixabay