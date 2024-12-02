Вадим Елфимов: «Народ проголосовал за мир, а Байден всё равно начинает войну»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В том состоянии, в котором обычно пребывает Байден, он может не добежать до «ядерной кнопки»! Это плюс. Да, но он может до нее доползти – и это минус. Его подагрические ручонки уже давно к ней тянутся. Кнопка стала для него навязчивой идеей, это чрезвычайно опасно.

Но в чем дело? Почему старый рамолик одержим идеей утащить за собой в ад – а место ему только там и больше нигде – всю нашу планету? Вы думаете, он просто сумасшедший? В каком-то смысле – несомненно. Но в политическом смысле он абсолютно адекватен и, более того, нормален для своего политического класса.

Подробнее читайте здесь.