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Вадим Елфимов: «Народ проголосовал за мир, а Байден всё равно начинает войну»

02 декабря 2024 09:49
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «Народ проголосовал за мир, а Байден всё равно начинает войну»-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В том состоянии, в котором обычно пребывает Байден, он может не добежать до «ядерной кнопки»! Это плюс. Да, но он может до нее доползти – и это минус. Его подагрические ручонки уже давно к ней тянутся. Кнопка стала для него навязчивой идеей, это чрезвычайно опасно. 
Но в чем дело? Почему старый рамолик одержим идеей утащить за собой в ад – а место ему только там и больше нигде – всю нашу планету? Вы думаете, он просто сумасшедший? В каком-то смысле – несомненно. Но в политическом смысле он абсолютно адекватен и, более того, нормален для своего политического класса.

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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