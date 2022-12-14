Военные навели переправы через Неман и Березину в рамках внезапной проверки боеготовности

Новости Беларуси. Внезапная проверка продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Войска в кратчайшие сроки выдвинулись в назначенные районы для выполнения поставленных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По пути их следования военным необходимо было навести мостовые переправы через реки Неман и Березину. Меньше двух часов понадобилось на установку конструкции под Борисовом. Чтобы соединить два берега, понадобилось 10 понтонных звеньев. Теперь возведенный мост может выдержать около 60 тонн. На данный момент военнослужащие ведут охрану объекта. В целом в ходе проверки отрабатывается широкий спектр задач.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Ряд соединений и воинских частей северо-западного войска, Северо-западного оперативного командования подвергается проверке по вопросам боевой, мобилизационной готовности к выполнению задач по своему предназначению. В настоящий момент часть подразделений инженерных войск Северо-западного оперативного командования осуществили наведение мостовой переправы через реку Березина. Одна из воинских частей 19-й отдельной механизированной бригады поднята по тревоге в рамках проверки готовности в составе сил немедленного реагирования для выполнения задач по предназначению.