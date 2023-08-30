Военнослужащие в Печах торжественно поздравили ветерана со 100-летним юбилеем

Новости Беларуси. Со школьной скамьи на войну. Так сложилась в юности судьба полковника в отставке Василия Тарасенко, который отметил столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем ветерана поздравляли в Печах. Почетного гостя там встречали особенно торжественно.

Военнослужащие Борисовского гарнизона хорошо знают ветерана, а его боевой путь – настоящая хрестоматия героизма. В годы войны Василий Степанович был сапером, механиком-водителем танка. Освобождал Полоцк, Поставы, Глубокое, затем сражался в Литве, Восточной Пруссии. Теперь Василий Тарасенко по-прежнему в строю бодрых духом и настоящий пример для нынешних защитников Отечества.

Михаил Кумяков, исполняющий обязанности замначальника 72 гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:

Василия Степановича мы знаем давно, это настоящий офицер с большой буквы, который, несмотря на свой преклонный возраст, постоянно принимает участие во всех мероприятиях нашего учебного центра. Он активно работает с подрастающей молодежью, делится своим жизненным опытом и является настоящим примером мужества, героизма и настоящего офицера для всех тех, кто сейчас на страже нашей Родины.