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На Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме планируют подписать контракты

30 августа 2023 10:44
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Контракты на 50 миллионов рублей планируется подписать на первом Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Вопросы подготовки к нему сегодня, 30 августа, обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме планируют подписать контракты-1

Участвовать в нем будет большее число участников, чем изначально было заявлено – всего около тысячи человек. Организационные вопросы сегодня обсудили в Совете Республики. Гостям предложат поучаствовать в шести тематических секциях. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура и туризм – по этим направлениям планируют усиливать сотрудничество, в том числе на уровне регионов.

На Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме планируют подписать контракты-4

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
С узбекской стороны здесь представители приедут по пошиву спецодежды, бельевой трикотаж, детская одежда. И, конечно, нам есть о чем поговорить, я думаю, что нашей легкой промышленности есть чем поделиться. Конечно, мы расскажем им о том, что может Республика Беларусь все-таки конкурировать, возможно, где-то на рынке Узбекистана, а где-то и представить то, что у них не развито.

На Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме планируют подписать контракты-7

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Этот форум посвящен тому, чтобы использовать тот экономический потенциал, который есть у Беларуси и Узбекистана. Мы взаимодополняемые экономики. И важно этот потенциал полностью задействовать. Тем более в этих непростых международных условиях, когда на Республику Беларусь оказывается экономическое давление, но мы умело держим этот удар и используем все возможности.

Узбекистан сейчас – один из стратегических партнеров Беларуси. По итогам форума готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве и взаимовыгодные контракты.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Сергей Рачков # Татьяна Рунец # Фотофакт

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