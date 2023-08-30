Стартовала научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» из Минска в Городок

Новости Беларуси. От Свято-Духова кафедрального собора в Минске сегодня, 30 августа, начался путь международной научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». Конечная точка маршрута – Городок, столица Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранним утром состоялся отправной молебен, после чего участники экспедиции представители духовенства, писатели, ученые и творческая интеллигенция отправились в долгую дорогу. Впереди у них свыше тысячи километров пути с остановками в десятках городов. Традиционно паломники взяли с собой православные святыни: лампаду с благодатным огнем от Гроба Господня и чудотворную Загорье-Столовичскую икону Пресвятой Богородицы.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Экспедиция «Дорога к святыням», пройдя с благодатным огнем, с молитвой, сможет сказать о многом современному человеку. На запрос этого дня, то, что волнует современного человека, от младшего возраста до самого почтенного.

Александр Лопата-Загорский, руководитель экспедиции «Дорога к святыням»:

Я вельмі доўга адмахваўся ад гэтай экспедыцыі, пакуль быў малады. Арганізатарам была мая мама, я быў у кухні гэтай экспедыцыі. Я завочна ведаў усіх удзельнікаў. Ведаў, што яна няпростая, таму што яны, тон размоў быў, прыязджалі, пачыналі сазвоньвацца, вычухвалі экспедыцыю. Праз нейкі час тон размоў мяняўся, яны ўсе прасіліся ў экспедыцыю. Я паглядаў збоку, а потым першы год паехаў. Я зразумеў, што сапраўды гэта многім патрэбна ў Беларусі.

На пути следования паломники проведут встречи с местными жителями, прихожанами церквей и насельниками монастырей.