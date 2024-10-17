Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле

Тысячи людей, для которых важна судьба страны, объединит общественно-культурная акция в Гомеле. Областной центр на юго-востоке Беларуси станет второй точкой в маршруте «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб проекта благодаря количеству мероприятий расширился до уровня фестиваля. Идея подарить этот созидательный и патриотичный праздник всей стране принадлежит Александру Лукашенко. В День народного единства, 17 сентября, Президент сообщил, что мероприятие выйдет за пределы «Минск-Арены».

С 18 по 19 октября Гомель станет культурной и интеллектуальной столицей. Участников праздника ждут квесты, концерты, экскурсии. Объединят собравшихся и кулинарные традиции. Жители и гости города смогут попробовать блюда национальной кухни, выпечку и другие угощения. Какие фирменные блюда готовят местные повара и где можно их попробовать – расскажет Анна Корольчук.

Инна Недосекина знает, как вкусно накормить гостей. У заведующей столовой даже есть свое фирменное блюдо – дрочен по-гомельски, основной ингредиент которого – картофель – так любим белорусами. Жарят до золотистой корочки, подают с особым соусом и любовью. В том, что угощение понравится участникам «Марафона единства», повара не сомневаются – рецепт проверенный. Неделю назад его оценили гости областных «Дожинок».

Инна Недосекина, заведующая производством столовой предприятия «Милкавита»:

Мы поставляем на все выездные торговли, праздники города. Ассортимент у нас большой. И белорусская кухня, любят наши пирожки. Угодить постараются каждому – к горячим напиткам предложат творожные колобки, сырки с новыми вкусами и другие лакомства.

Екатерина Медведева, директор торгового дома «Милкавита»:

В ассортименте блюд общественного питания будут представлены блюда традиционной кухни, такие как налистники в ассортименте – это полесские с яблоками, чебуреки по-белорусски, бульбяники и наше фирменное блюдо – дрочен по-гомельски. Для детей – какао и молочные коктейли. Чтобы накормить сотни людей, кулинарам нужно готовиться заранее. Признаются, накануне выездной торговли спят буквально несколько часов, но довольные лица гостей этого стоят.