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Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле

17 октября 2024 18:27
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Тысячи людей, для которых важна судьба страны, объединит общественно-культурная акция в Гомеле. Областной центр на юго-востоке Беларуси станет второй точкой в маршруте «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб проекта благодаря количеству мероприятий расширился до уровня фестиваля. Идея подарить этот созидательный и патриотичный праздник всей стране принадлежит Александру Лукашенко. В День народного единства, 17 сентября, Президент сообщил, что мероприятие выйдет за пределы «Минск-Арены».

Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле-2

С 18 по 19 октября Гомель станет культурной и интеллектуальной столицей. Участников праздника ждут квесты, концерты, экскурсии. Объединят собравшихся и кулинарные традиции. Жители и гости города смогут попробовать блюда национальной кухни, выпечку и другие угощения.

Какие фирменные блюда готовят местные повара и где можно их попробовать – расскажет Анна Корольчук.

Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле-4

Инна Недосекина знает, как вкусно накормить гостей. У заведующей столовой даже есть свое фирменное блюдо – дрочен по-гомельски, основной ингредиент которого – картофель – так любим белорусами.

Жарят до золотистой корочки, подают с особым соусом и любовью. В том, что угощение понравится участникам «Марафона единства», повара не сомневаются – рецепт проверенный. Неделю назад его оценили гости областных «Дожинок». 

Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле-6

Инна Недосекина, заведующая производством столовой предприятия «Милкавита»:
Мы поставляем на все выездные торговли, праздники города. Ассортимент у нас большой. И белорусская кухня, любят наши пирожки.

Угодить постараются каждому – к горячим напиткам предложат творожные колобки, сырки с новыми вкусами и другие лакомства.

Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле-8

Екатерина Медведева, директор торгового дома «Милкавита»:
В ассортименте блюд общественного питания будут представлены блюда традиционной кухни, такие как налистники в ассортименте – это полесские с яблоками, чебуреки по-белорусски, бульбяники и наше фирменное блюдо – дрочен по-гомельски.

Для детей – какао и молочные коктейли. Чтобы накормить сотни людей, кулинарам нужно готовиться заранее. Признаются, накануне выездной торговли спят буквально несколько часов, но довольные лица гостей этого стоят. 

Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле-10

Наталья Литвинова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:
Город Гомель при проведении республиканской акции «Марафон единства» примет эстафету у Молодечно по работе фуд-корта, для которого была выбрано очень интересная и необычная форма, так называемый поезд фуд-траков. В работе поезда фуд-траков примут участие все области нашей страны.

Драники-каханики, ароматные шашлыки, горячая уха, облепиховый чай, збитень с медом от белорусских пчеловодов и другие яства согреют всех, кто в эти выходные станет частью «Марафона единства».

Подробности в видео.

# Фестиваль # Наталья Литвинова # Анна Корольчук

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