Чебуреки по-белорусски, дрочёна и налистники – какие угощения готовят к «Марафону единства» в Гомеле
Тысячи людей, для которых важна судьба страны, объединит общественно-культурная акция в Гомеле. Областной центр на юго-востоке Беларуси станет второй точкой в маршруте «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб проекта благодаря количеству мероприятий расширился до уровня фестиваля. Идея подарить этот созидательный и патриотичный праздник всей стране принадлежит Александру Лукашенко. В День народного единства, 17 сентября, Президент сообщил, что мероприятие выйдет за пределы «Минск-Арены».
С 18 по 19 октября Гомель станет культурной и интеллектуальной столицей. Участников праздника ждут квесты, концерты, экскурсии. Объединят собравшихся и кулинарные традиции. Жители и гости города смогут попробовать блюда национальной кухни, выпечку и другие угощения.
Какие фирменные блюда готовят местные повара и где можно их попробовать – расскажет Анна Корольчук.
Инна Недосекина знает, как вкусно накормить гостей. У заведующей столовой даже есть свое фирменное блюдо – дрочен по-гомельски, основной ингредиент которого – картофель – так любим белорусами.
Жарят до золотистой корочки, подают с особым соусом и любовью. В том, что угощение понравится участникам «Марафона единства», повара не сомневаются – рецепт проверенный. Неделю назад его оценили гости областных «Дожинок».
Инна Недосекина, заведующая производством столовой предприятия «Милкавита»:
Мы поставляем на все выездные торговли, праздники города. Ассортимент у нас большой. И белорусская кухня, любят наши пирожки.
Угодить постараются каждому – к горячим напиткам предложат творожные колобки, сырки с новыми вкусами и другие лакомства.
Екатерина Медведева, директор торгового дома «Милкавита»:
В ассортименте блюд общественного питания будут представлены блюда традиционной кухни, такие как налистники в ассортименте – это полесские с яблоками, чебуреки по-белорусски, бульбяники и наше фирменное блюдо – дрочен по-гомельски.
Для детей – какао и молочные коктейли. Чтобы накормить сотни людей, кулинарам нужно готовиться заранее. Признаются, накануне выездной торговли спят буквально несколько часов, но довольные лица гостей этого стоят.
Наталья Литвинова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:
Город Гомель при проведении республиканской акции «Марафон единства» примет эстафету у Молодечно по работе фуд-корта, для которого была выбрано очень интересная и необычная форма, так называемый поезд фуд-траков. В работе поезда фуд-траков примут участие все области нашей страны.
Драники-каханики, ароматные шашлыки, горячая уха, облепиховый чай, збитень с медом от белорусских пчеловодов и другие яства согреют всех, кто в эти выходные станет частью «Марафона единства».
Подробности в видео.