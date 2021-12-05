Военному атташе при посольстве Украины вручили ноту протеста из-за нарушений границы Беларуси

Военному атташе при посольстве Украины в Минске 5 декабря вручили ноту протеста в связи с периодическими нарушениями украинской стороной государственной границы Беларуси. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

4 декабря во время учений украинские пилоты в районе «Новой Рудни» на вертолете Ми-8 были замечены над нашей территорией. Такие выходки – не что иное, как появление угрозы безопасности Беларуси на южном направлении. Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями. Подрывает доверие и безопасность также проведение на фоне обвинительной в отношении Беларуси риторики ряда учений вблизи границы подразделениями Вооружённых Сил Украины.