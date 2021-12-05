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Военному атташе при посольстве Украины вручили ноту протеста из-за нарушений границы Беларуси

05 декабря 2021 13:13
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Военному атташе при посольстве Украины в Минске 5 декабря вручили ноту протеста в связи с периодическими нарушениями украинской стороной государственной границы Беларуси. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военному атташе при посольстве Украины вручили ноту протеста из-за нарушений границы Беларуси-1

Екатерина Забенько, СТВ:  
4 декабря во время учений украинские пилоты в районе «Новой Рудни» на вертолете Ми-8 были замечены над нашей территорией. Такие выходки – не что иное, как появление угрозы безопасности Беларуси на южном направлении. Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями. Подрывает доверие и безопасность также проведение на фоне обвинительной в отношении Беларуси риторики ряда учений вблизи границы подразделениями Вооружённых Сил Украины.  

Госпогранкомитет рассказал подробности о вторжении в белорусское воздушное пространство украинского вертолета – подробности здесь.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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