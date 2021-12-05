Прямой эфир

В пятницу и выходные советуют заняться растениями на подоконнике. Лунный календарь садовода на вторую неделю зимы

05 декабря 2021 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

6 и 7 декабря Луна в Козероге – Дни корня. Это время хорошо подходит для приготовления почвенных смесей для посева семян и выращивания рассады, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В пятницу и выходные советуют заняться растениями на подоконнике. Лунный календарь садовода на вторую неделю зимы-1

Со вторника по четверг (7-9 декабря) не рекомендуются посев, посадка и пересадка любых культур. При необходимости можно подкормить комнатные цветы. В пятницу и выходные дни (10-12 декабря) хорошее время для работ в огороде на подоконнике. Можно посеять микрозелень.  

В пятницу и выходные советуют заняться растениями на подоконнике. Лунный календарь садовода на вторую неделю зимы-4

Читайте также:  

Провести ревизию семян и следить за луковицами растений. О чем не забыть садоводу в декабре?  

«Правильно белить деревья именно с осени». Что нужно знать о подготовке сада к зиме?  

Если 7 декабря ясно, то зима будет холодной. По каким приметам определить скорый приход морозов?  

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь
05 декабря 2021 12:47

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь

Провести ревизию семян и следить за луковицами растений. О чём не забыть садоводу в декабре?
05 декабря 2021 12:33

Провести ревизию семян и следить за луковицами растений. О чём не забыть садоводу в декабре?

Если 7 декабря ясно, то зима будет холодной. По каким приметам определить скорый приход морозов?
05 декабря 2021 12:30

Если 7 декабря ясно, то зима будет холодной. По каким приметам определить скорый приход морозов?