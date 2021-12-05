В пятницу и выходные советуют заняться растениями на подоконнике. Лунный календарь садовода на вторую неделю зимы

6 и 7 декабря Луна в Козероге – Дни корня. Это время хорошо подходит для приготовления почвенных смесей для посева семян и выращивания рассады, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Со вторника по четверг (7-9 декабря) не рекомендуются посев, посадка и пересадка любых культур. При необходимости можно подкормить комнатные цветы. В пятницу и выходные дни (10-12 декабря) хорошее время для работ в огороде на подоконнике. Можно посеять микрозелень.