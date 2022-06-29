Военно-патриотический лагерь открылся в Околице. Какую программу подготовили для участников?

Новости Беларуси. В Околице открылся военно-патриотический лагерь. Здесь собрались участники клуба «Орлята – наследники Победы». Организовали смену педагоги совместно с ГУВД Мингорисполкома и войсковой частью 3310, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Один день из жизни военно-патриотического лагеря – материал Влады Родовской.

Влада Родовская, корреспондент:

Пройтись по боевым местам, ознакомиться со строевой подготовкой и посмотреть на спецтехнику. Военно-патриотический лагерь открыл свои двери.

Церемония прошла масштабно. Орлята могли пообщаться с мотивационным спикером Алексеем Талаем, увидеть технику и вооружение, поучаствовать в мастер-классах. Всего в лагере 26 юношей и девушек. Они полны эмоций и ожиданий.