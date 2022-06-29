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Военно-патриотический лагерь открылся в Околице. Какую программу подготовили для участников?

29 июня 2022 15:09
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Новости Беларуси. В Околице открылся военно-патриотический лагерь. Здесь собрались участники клуба «Орлята – наследники Победы». Организовали смену педагоги совместно с ГУВД Мингорисполкома и войсковой частью 3310, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один день из жизни военно-патриотического лагеря – материал Влады Родовской.

Военно-патриотический лагерь открылся в Околице. Какую программу подготовили для участников?-1

Влада Родовская, корреспондент:
Пройтись по боевым местам, ознакомиться со строевой подготовкой и посмотреть на спецтехнику. Военно-патриотический лагерь открыл свои двери.

Военно-патриотический лагерь открылся в Околице. Какую программу подготовили для участников?-4

Церемония прошла масштабно. Орлята могли пообщаться с мотивационным спикером Алексеем Талаем, увидеть технику и вооружение, поучаствовать в мастер-классах. Всего в лагере 26 юношей и девушек. Они полны эмоций и ожиданий.

Военно-патриотический лагерь открылся в Околице. Какую программу подготовили для участников?-7

Гордей Талай:
Мне очень нравится этот лагерь, потому что военно-патриотическое дело – каждый мужчина должен этим заниматься.  

Подробности в видеоматериале.  

# Год исторической памяти # общество # Влада Родовская # Гордей Талай # Людмила Филиппович # Алексей Талай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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