Вода, ямы, лабиринты и скорость! Узнали подробности о «Трактор-булка-шоу» в Свислочи

«Бацькава булка» – вкус, традиции и память поколений. 16 августа Свислочь в четвертый раз соберет гостей на Международный фестиваль хлеба, который в этом году посвящен 80-летию Великой Победы. Какие эмоции культурный форум подарит гостям в этом году, расскажут наши гости. В студии «Нового утра» Ирина Гутор, заведующая сектором культуры Свислочского районного исполнительного комитета, и Ольга Богданович, режиссер, директор Гродненского областного драматического театра.

Александр Стасевич, ведущий СТВ:

Что нас ждет необычного на фестивале?