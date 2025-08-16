Вода, ямы, лабиринты и скорость! Узнали подробности о «Трактор-булка-шоу» в Свислочи

«Бацькава булка» – вкус, традиции и память поколений. 16 августа Свислочь в четвертый раз соберет гостей на Международный фестиваль хлеба, который в этом году посвящен 80-летию Великой Победы. Какие эмоции культурный форум подарит гостям в этом году, расскажут наши гости. В студии «Нового утра» Ирина Гутор, заведующая сектором культуры Свислочского районного исполнительного комитета, и Ольга Богданович, режиссер, директор Гродненского областного драматического театра.
Александр Стасевич, ведущий СТВ:
Что нас ждет необычного на фестивале?
Ольга Богданович, директор Гродненского областного драматического театра, режиссер:
Каждый год мы придумываем что-то новенькое. В этом году «Бацькава булка» выходит за пределы Свислочи, то есть мы реально уходим за город. И мы организовываем новую площадку. Трактор-триал «Трактор-булка-шоу». Во-первых, про символизм. То есть 80-летие Победы, и у нас такой лозунг, девиз. И мы, в принципе, используем формат, что солдат-победитель, пришедший некогда с войны, становится хозяином в своем доме и с военной техники пересаживается на мирную технику. Защищая белорусскую землю, он садится на трактор. То, что помогает эту белорусскую землю обрабатывать и выращивать хлеб.
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