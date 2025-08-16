От сладкого мороженого до океанской рыбы – узнали, какие блюда предпочитают минчане и гости столицы

Малиновое варенье – сладкий привет из детства. А какое самое вкусное воспоминание у минчан, сейчас узнаем. Приглашаем в гастротур по столице.

– Какое ваше любимое блюдо?

– Мороженое.

– Ай, как захотелось.

– Эскимо в стаканчике. А еще рожочек. Сверху сиропчик. И чтобы на двоих с кем-то.

– Наверное, суши как раз-таки.

– Суши?