От сладкого мороженого до океанской рыбы – узнали, какие блюда предпочитают минчане и гости столицы

Малиновое варенье – сладкий привет из детства. А какое самое вкусное воспоминание у минчан, сейчас узнаем.
Приглашаем в гастротур по столице.
Малиновое варенье – сладкий привет из детства. А какое самое вкусное воспоминание у минчан, сейчас узнаем.
Приглашаем в гастротур по столице.
– Какое ваше любимое блюдо?
– Мороженое.
– Ай, как захотелось.
– Эскимо в стаканчике. А еще рожочек. Сверху сиропчик. И чтобы на двоих с кем-то.
– Наверное, суши как раз-таки.
– Суши?
– Нет, как раз рыбаки рыбу не очень.
– Да?
– Только океанскую.
Подробности в видео.