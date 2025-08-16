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От сладкого мороженого до океанской рыбы – узнали, какие блюда предпочитают минчане и гости столицы

16 августа 2025 15:30
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От сладкого мороженого до океанской рыбы – узнали, какие блюда предпочитают минчане и гости столицы-1

Малиновое варенье – сладкий привет из детства. А какое самое вкусное воспоминание у минчан, сейчас узнаем.

Приглашаем в гастротур по столице.

От сладкого мороженого до океанской рыбы – узнали, какие блюда предпочитают минчане и гости столицы-3

– Какое ваше любимое блюдо?
– Мороженое.
– Ай, как захотелось.
– Эскимо в стаканчике. А еще рожочек. Сверху сиропчик. И чтобы на двоих с кем-то.

От сладкого мороженого до океанской рыбы – узнали, какие блюда предпочитают минчане и гости столицы-5

– Наверное, суши как раз-таки.
– Суши?

От сладкого мороженого до океанской рыбы – узнали, какие блюда предпочитают минчане и гости столицы-7

– Нет, как раз рыбаки рыбу не очень.
– Да?
– Только океанскую.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан

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