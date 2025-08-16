Что будет, если присвоить найденную вещь? Рассказали в милиции

Представьте, вы спешите на работу, оставили телефон в такси или сумку в торговом центре. Надеетесь, что добрый человек сдаст находку? Увы, часто вещи просто присваивают. И многие даже не догадываются, это не просто некрасиво, это нарушение закона.

Виталий Сорока, заместитель начальника управления уголовного розыска Минского городского исполнительного комитета, подполковник милиции:

Безусловно, в наше время острой проблемой для граждан является отыскание их имущества. Сотрудники милиции, обладая определенными инструментами, вполне могут заниматься этим вопросом, не только отыскивать пропавшее имущество, но и привлекать к ответственности лиц, которые причастны к их хищению. Если вещь, оставленная в транспорте либо в кафе, ресторане, казино была получена лицом, которое обнаружило его и не сообщило в администрацию либо водителю, либо в автопарк, то оно может нести ответственность по статье 205. Статья 205 – это тайное хищение имущества.