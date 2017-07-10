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«Вода текла прямо с люстры». Мокрые и растерянные жильцы на Старовиленском жалуются на ЖЭС

10 июля 2017 14:57
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Замечено, что дождь для человека на улице и для человека дома звучит совершенно по-разному. Для героев этого сюжета программы «Добро пожаловаться» дождь – он и дома дождь.

«Вода текла прямо с люстры». Мокрые и растерянные жильцы на Старовиленском жалуются на ЖЭС-1

Говорят, у погоды нет плохой погоды, но минчане, проживающие по адресу: Старовиленский тракт, дом 73, так не считают, а о дождях и грозах думают с содроганием. И не удивительно.
Ольга Мясило:
В субботу пошёл дождь и мы поплыли. Вызвала мастера, составил акт о залитии, подписал и сказал, что пошлёт в вышестоящий орган. И там подпишут, и мне его вернут.

Спустя две недели, обещанного акта минчанка так и не увидела. А вот погода на сюрпризы не скупилась. Последнюю декаду июня уже назвали сезоном дождей.

Оранжевый уровень опасности, порывистый ветер.

«Вода текла прямо с люстры». Мокрые и растерянные жильцы на Старовиленском жалуются на ЖЭС-4


У некоторых минчан вода с крыши устремилась прямо в квартиры. Этой ночью дождевая водичка полилась нашей героине прямо на голову, когда женщина спала.

Ольга Мясило:  
Второй залив, который произошел сегодня ночью, – лилось очень сильно. Вызывала службу 115, приехала одна «аварийка», потом приехали электрики, сказали – свет не включать, потому что замыкает. У нас текла вода прямо с люстры, с плафона лилась, потом лампочка отскочила. Вот такое житиё-бытиё.

На улице – температура +30, дома у нас море.

«Вода текла прямо с люстры». Мокрые и растерянные жильцы на Старовиленском жалуются на ЖЭС-7


Как и в прошлый раз, коммунальщики устранять последствия ливней  не спешат. Сегодня в квартире минчанки замене подлежат не только обои, но электропроводка и даже двери, а это – немалая сумма.

Дарина Гулюта, юрист:
В случае, если квартиру затопило по вине эксплуатирующей организации, должен быть составлен акт о залитии. После высыхания должен быть составлен эксплуатирующей организацией дефектный акт, в котором должны быть указаны все предметы и места, повреждённые в результате залития.

Затем должна быть составлена смета.

«Вода текла прямо с люстры». Мокрые и растерянные жильцы на Старовиленском жалуются на ЖЭС-10


Отчего минчанка в своей квартире перепрыгивает через огромные лужи, впору ли открывать зонт? И, когда хозяйке можно рассчитывать на улучшение климата в квартире? Несмотря на договорённость, главный инженер ЖЭСа №13, призванный ответить на эти вопросы, о нас благополучно позабыл, как и об обращении Ольги Мясило. Напомнили. Затем, долгое время «Надежда жильцов» пытался узнать, есть ли акт о залитии, не без нашей помощи, документ, в конце концов, нашли.
Вопрос с квартирой Ольги главный инженер пообещал взять на контроль и передать составленный акт организации-подрядчику для решения проблемы. Но кто возьмет на контроль работу самого ЖЭСа и объяснит главному инженеру, что решение проблем жильцов на вверенном ему участке – это его работа, за которую ему платят?

Вообще, за последние годы коммунальщики поднаторели в борьбе с жильцами.

И пробить брешь в их оборонных сооружениях, без закалки, терпения и наглости порой, практически невозможно. Но можно, что называется, перевести стрелки и застраховать свою квартиру от подобных напастей. И тогда коммунальщикам придётся иметь дело не с растерянными и мокрыми жильцами, а с настойчивыми и агрессивными страховыми агентами.

# общество # Погода в Беларуси

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