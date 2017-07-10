Начальник минской налоговой о нелегальной торговле: «Карательными мерами мы никогда не решим эту проблему»

Новости Беларуси. Как бороться с несанкционированными торговыми точками, обсуждали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Несанкционированная торговля. Получается такой «эффект ледокола». То есть, проходит проверка, в которой участвуют и Ваши сотрудники, и льды за ней сомкнулись. Как можно решить эту проблему? Потому что была высказана мысль, что штрафы вот этих продавцов не пугают. Они оплачивают их, тем более, там какая-то дифференцированная система вот этих штрафов, и продолжают потом торговать дальше. На Ваш взгляд, как специалиста, можно ли, если не решить, то как-то локализовать эту проблему?

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

Щепетильная проблема. Конечно, мы, при поддержке, в том числе, правоохранительных органов, санстанции, и другие заинтересованные органы, проводим мероприятия по пресечению такой торговли. Моя точка зрения, что, в данном случае, со стороны налоговых органов и других органов, которые компетентны, принимаются, я думаю, что все меры в части того, когда проводятся проверки.

Но, вместе с тем, наверное, всё-таки, здесь стоит вопрос именно в организации, как таковой, торговли, в отношении этих физических лиц.

Потому что, если вот смотреть, чем, на данный момент, торгуют: как правило, торгуют продукцией, выращенной в подсобном хозяйстве – на тех же дачах. В данном случае, необходимо всего лишь наличие справки о том, что эта продукция выращена, непосредственно, у него на приусадебном участке. Основной вопрос здесь встаёт о том, чтобы поставить их в цивилизованные, законные рамки торговли. То есть, конкретно, чтобы было определено место, где бы они могли осуществлять свою деятельность именно на законных основаниях. Потому что карательными мерами, если так можно выразиться, мы никогда, я думаю, не решим эту проблему. Это сугубо мнение наше, я думаю, коллег, которые работают у нас сегодня в налоговой системе.