Заплати налоги и поздравь инспектора: «Большой город»

Новости Беларуси. В «Большом городе» поздравляют всех работников налоговой службы с их профессиональным праздником. Что это за люди – налоговые инспекторы? С чем им приходится сталкиваться? Как они работают и что думают о нас – плательщиках? Об этом рассказал Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску.

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