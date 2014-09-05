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Как добиться красивой формы груди в домашних условиях? Советы от фитнес-инструкторов

05 сентября 2014 09:20
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Никита Нижник, инструктор по фитнесу:
Сегодня мы займемся самыми видными мышцами – мышцами груди.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:
Красивые и гармоничные они не только подчеркивают нашу фигуру, но и придают ей особую женственность.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:
Самыми оптимальными упражнениями для дома будут отжимания от пола и пуловер.
Очень полезное упражнение для мышцы груди – отжимание от пола. Оно универсальное и не требует специального оборудования.
Исходное положение: упор лежа, колени стоят на полу. На вдохе медленно опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся вверх.
Еще одно эффективное упражнение – пуловер. Оно поможет укрепить грудь, развить выносливость и поправить осанку.
Исходное положение: лежа на лавке, ноги опираются на пол. Вес снаряда держим на вытянутых руках. На вдохе руки опускаем за голову. На выдохе медленно возвращаем в исходное положение. Движения дугообразные.
Дышите ровно. Наша задача – растянуть грудную клетку, а не нагрузить ее.
А сейчас несколько рекомендаций.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:
Оба упражнения делаем 3-4 подхода по 8-12 повторений.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:
Воду пьем когда хочется, но небольшими глотками.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:
В конце тренировки, если еще остались силы, сделайте заминку.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:
Следите за правильной техникой выполнения, а также регулярностью занятий.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:
Только тогда удастся добиться красивой формы груди.

# общество # Фитнес # Никита Нижник # Екатерина Буткевич

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