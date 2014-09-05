Как добиться красивой формы груди в домашних условиях? Советы от фитнес-инструкторов

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Сегодня мы займемся самыми видными мышцами – мышцами груди.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Красивые и гармоничные они не только подчеркивают нашу фигуру, но и придают ей особую женственность.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Самыми оптимальными упражнениями для дома будут отжимания от пола и пуловер.

Очень полезное упражнение для мышцы груди – отжимание от пола. Оно универсальное и не требует специального оборудования.

Исходное положение: упор лежа, колени стоят на полу. На вдохе медленно опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся вверх.

Еще одно эффективное упражнение – пуловер. Оно поможет укрепить грудь, развить выносливость и поправить осанку.

Исходное положение: лежа на лавке, ноги опираются на пол. Вес снаряда держим на вытянутых руках. На вдохе руки опускаем за голову. На выдохе медленно возвращаем в исходное положение. Движения дугообразные.

Дышите ровно. Наша задача – растянуть грудную клетку, а не нагрузить ее.

А сейчас несколько рекомендаций.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Оба упражнения делаем 3-4 подхода по 8-12 повторений.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Воду пьем когда хочется, но небольшими глотками.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

В конце тренировки, если еще остались силы, сделайте заминку.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Следите за правильной техникой выполнения, а также регулярностью занятий.

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Только тогда удастся добиться красивой формы груди.